Torre helada de frutos rojos y yogur
Esta receta es para 6 personas.
Ingredientes:
Para la capa 1
¾ taza de yogur natural de buena calidad
1 cucharada de miel de abejas
1/8 taza de agua purificada
Para la capa 2
1 taza de frambuesas
¼ taza de agua purificada
2 cucharadas de miel de abejas
Para la capa 3
½ taza de arándanos
¼ taza de agua purificada
2 cucharadas de miel de abejas
Granola casera (para decorar)
Preparación:
1. En una licuadora moler las 3 capas de helado por separado y reservar.
2. En moldes de helado disponer primero la capa 1, la 2 y luego la 3. Espolvorear con granola casera y repetir el proceso.
3. Congelar hasta que estén firmes.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.