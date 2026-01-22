SUSCRÍBETE POR $1100
    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Por 
    Receta: Antonia Cafati / Foto: Rodrigo Cisterna

    Esta receta es para 6 personas.

    Ingredientes:

    Para la capa 1

    ¾ taza de yogur natural de buena calidad

    1 cucharada de miel de abejas

    1/8 taza de agua purificada

    Para la capa 2

    1 taza de frambuesas

    ¼ taza de agua purificada

    2 cucharadas de miel de abejas

    Para la capa 3

    ½ taza de arándanos

    ¼ taza de agua purificada

    2 cucharadas de miel de abejas

    Granola casera (para decorar)

    Preparación:

    1. En una licuadora moler las 3 capas de helado por separado y reservar.

    2. En moldes de helado disponer primero la capa 1, la 2 y luego la 3. Espolvorear con granola casera y repetir el proceso.

    3. Congelar hasta que estén firmes.

