Torre helada de frutos rojos y yogur

Esta receta es para 6 personas.

Ingredientes:

Para la capa 1

¾ taza de yogur natural de buena calidad

1 cucharada de miel de abejas

1/8 taza de agua purificada

Para la capa 2

1 taza de frambuesas

¼ taza de agua purificada

2 cucharadas de miel de abejas

Para la capa 3

½ taza de arándanos

¼ taza de agua purificada

2 cucharadas de miel de abejas

Granola casera (para decorar)

Preparación:

1. En una licuadora moler las 3 capas de helado por separado y reservar.

2. En moldes de helado disponer primero la capa 1, la 2 y luego la 3. Espolvorear con granola casera y repetir el proceso.

3. Congelar hasta que estén firmes.