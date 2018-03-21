Pinceladas de Quitral

Paula 1247. Sábado 24 de marzo de 2018. Especial Moda.

"En muchos sentidos el maquillaje es un arte. Se usan las mismas nociones de composición, pintura, luz y color que en la pintura. Yo nunca he estudiado maquillaje. En eso soy autodidacta. Pero sí he estudiado todo lo anterior. También creo que, como entendió muy bien Miguel Ángel, hay que entender el cuerpo humano y cómo está armado cada centímetro de la cara".

"Mucho antes de usar maquillajes, en una croquera pintaba caras 'maquilladas' con óleos u otras pinturas. Después de salir del colegio, muy naturalmente entré al mundo de la moda y editorial. Hice producciones para Big Magazine y, a través de Nina Mackenna, llegué a revista Paula"

* Crédito foto principal: tocado, Leonor Oróstica, Blusa, Sebastián del Real Ossa.