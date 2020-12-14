Bienestar digital: cómo estar hiperconectados y sobrevivir

El estrés tecnológico ya es una realidad. Si bien al inicio de la pandemia las nueva tecnologías fueron la solución para continuar con una vida “medianamente normal”, la fatiga del año está provocando problemas en la gente y aún es desconocido el efecto que tendrá a largo plazo. De trabajar en una oficina con compañeros, pasamos a estar frente a un computador; de juntarse con familiares y amigos a hacer reuniones por Zoom y a estar más que nunca en redes sociales; de hacer compras en el supermercado a recurrir a aplicaciones como Cornershop; de ir al cine o al teatro a ver películas y obras por streaming en casa; de ir a un concierto a verlo por televisión. La pantalla se ha vuelto omnipresente y el concepto de “bienestar digital” comienza a volverse común.

¿Qué es el bienestar digital? Alude al uso consciente de la tecnología, que permite a las personas y comunidades realizar su potencial. En otras palabras, se trata de cómo nos relacionamos con la tecnología y cómo podemos usarla para mejorar (y no empeorar). Al conocido concepto de wellness -que alude a la vida activa y saludable, que va desde la alimentación saludable, prácticas físicas, yoga o gimnasios en oficinas- ahora se ha sumado el wellbeing corporativo, una estrategia de bienestar que entiende la salud como un todo, que incluye tanto la parte física como el apartado psicológico y emocional. De esta manera, se consigue que los trabajadores lleven una vida más saludable, pero también acercándolos a estados mentales y emocionales positivos.

Son cerca de las 8:30 horas de un día martes y, frente a la pantalla de un notebook, se escucha la voz de Carolina Ghiretti-Gamboa. “Los invito a que cierren sus ojos y que, de manera amable, tomen una inhalación profunda por la nariz. Exhalen por la boca, y noten qué está presente para ustedes. Tal vez hay inquietud o dudas. Curiosidad. Algo de cansancio, o tal vez urgencia de lo que va a pasar en el día. Permítanse notar cómo llegan a esta sesión. Cómo está su cuerpo. Cómo está su mente”, dice con un tono amable la profesora certificada del programa Search Inside Yourself, nacido en Google en el año 2007 y que se centra en el liderazgo, basado en la práctica del mindfulness y el entendimiento de la neurociencia.

El ejercicio, invitación de la empresa Citrix que promueve la relación saludable con la tecnología, forma parte de las prácticas básicas del mindfulness y hoy se está utilizando para promover el llamado bienestar digital al interior de las empresas. Algunas comenzaron a contratar a firmas o personas que generen este tipo de instancias para ayudar a sus colaboradores e incentivar un estilo de vida sano. "

Muchas veces pasamos el día tan en nuestra mente, que no dedicamos tiempo a darnos cuenta qué es lo que está presente para los otros”, dice Ghiretti-Gamboa en esta sesión de meditación colectiva y, por cierto, virtual. “Creo que a todos nos pasa que nos llega una gran cantidad de mensajes al celular, correos electrónicos y ahora, que estamos trabajando desde casa, por supuesto hay interrupciones adicionales”, complementa.

Durante la pandemia el uso de dispositivos y consumo de medios digitales aumentó considerablemente. Según un informe realizado por Statista, en Estados Unidos se proyecta que para fines de 2020 la población haya consumido 451 minutos diarios de medios digitales, en comparación a los 403 de 2019. En Chile, y según datos de la Subtel, entre marzo y julio la navegación web se incrementó en un 93% en la red fija y un 4,9% en los dispositivos móviles.

El uso de redes sociales también tuvo un alza, con un 71% a nivel hogar y un 22,7% en otros dispositivos. El tráfico general incrementó, según declaró en junio Gloria Hutt, ministra de Transporte y Telecomunicaciones, motivado principalmente por el trabajo remoto.

En Chile, y según datos de la Subtel, entre marzo y julio la navegación web se incrementó en un 93% en la red fija y un 4,9% en los dispositivos móviles.

Ansiedad tecnológica

Son cerca de las 8:45 horas y mi teléfono advierte, mediante una notificación, que ya llevo dos horas de uso de Instagram. Añade que en la última semana le he dedicado cerca de 34 horas, 23 horas a una plataforma de streaming y otras 15 horas y 21 minutos a la navegación de internet.

“La pandemia nos ha expuesto a dar ese paso digital que muchas compañías estaban esperando que se diera en más tiempo. Y en pocos meses se ha dado un paso muy grande a usar más los medios digitales, pero también a experimentar ese cansancio digital y ansiedad tecnológica”, dice Ghiretti-Gamboa en su meditación virtual de Citrix. La colombiana también es cofundadora de Mindful Syncrony, una aplicación para teléfonos que reúne reflexiones para practicar mindfulness y que lleva un año activa. La sesión finaliza 45 minutos después, con dos ejercicios, uno de respiración y otro de escucha atenta.

La especialista afirma que la generación de este tipo de instancias en las empresas contribuye a los colaboradores. “Los seres humanos estamos en la constante búsqueda de balance y muchas veces lo encontramos en el trabajo o distintas actividades. En estos meses nos hemos desbalanceado, porque tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo y hemos notado que el balance, que teníamos en el trabajo, que venía de compartir con los compañeros o salir a almorzar, no lo estamos encontrando”, plantea. Y añade que las empresas que han tomado la delantera en el bienestar digital, “se han dado cuenta que al contribuir a sus trabajadores con un espacio de balance, tienden a aumentar su productividad y a conectarse con su propósito y sentido de la empresa”.

Mientras numerosos invitados en la aplicación Zoom terminan de hacer la meditación, la Ghiretti-Gamboa hace unas reflexiones finales: “Estamos en un mundo incierto y volátil, con retos grandísimos en lo laboral, y cuando empezamos a operar desde el estrés y de esa necesidad de tener el control, produce desbalance a nivel hormonal, se produce mucho cortizol y empezamos a tener problemas de digestión y otras manifestaciones físicamente (...) El reto, hoy, es hacer a difenrencia entre el descanso y la recuperación”.

“El elemento más crucial es que esta hiperconexión nos está quitando tiempo para hacer otras cosas”, dic el presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia, Christian González-Billault.

Plataformas al servicio

El cerebro puede verse afectado con la saturación tecnológica y el ambiente de trabajo remoto, dice el presidente de la Sociedad Chilena de Neurociencia, Christian González-Billault. “Estar todo el día frente a una pantalla significa estar todo el tiempo entre cuatro paredes. Y eso ya tiene un impacto, porque sabemos que una de las cosas que protege el desempeño del cerebro es la actividad física regular. Por el hecho de no hacerla, estás dejando algo que te trae beneficios”, comenta.

Eso sí, advierte que el impacto en la población y en los trabajadores aún no se puede medir. “El elemento más crucial es que esta hiperconexión nos está quitando tiempo para hacer otras cosas”, dice el científico. Pero añade que hay ciertas prácticas que ayudan a generar un quiebre con el exceso de uso de la tecnología en situaciones determinadas.

“Si tienes instalado (la app) Calm para poder meditar, por ejemplo, y usas la aplicación después de estar 10 horas pegados a la pantalla, ¿Es bueno o es malo? Es bueno, porque estás haciendo un quiebre y demuestras que el teléfono es solo un instrumento que te guía en un ejercicio. Te desconectas de todo para conectarte contigo mismo", plantea González-Billault. Y afirma que “así le demuestras a tu cerebro que estás queriendo hacer un cambio y tomar el control de lo que está ocurriendo. Generará un cambio en la forma de cómo se perciben el resto de las cosas que lleguen al teléfono”.

Otras iniciativas han surgido en el extranjero y, al igual que Calm –la popular aplicación para la meditación y bienestar mental–, han apelado al correcto uso de la tecnología para generar un quiebre. De hecho, Apple eligió este año a la aplicación Wakeout! como lo mejor de 2020 en su tienda digital. En el programa, el usuario puede realizar una serie de ejercicios con “materiales cotidianos”, como toallas y almohadas, y todo está orientado, según han dicho sus desarrolladores, a la “gente ocupada”.

A esto se suman las actualizaciones que ha tomado Android para incluir aplicaciones de digital wellbeing a sus celulares y así optimizar la calidad de vida de sus dueños y familias. Alguna de ellas entregan informes diarios y semanales de uso específico en el teléfono y así permiten identificar cuáles son las principales distracciones en el día a día.

Empresas como Citrix han implementado un sistema de trabajo que le permita a sus colaboradores llevar su vida laboral con la personal, haciendo un uso más eficiente de la tecnología y otorgando bienestar digital. En Chile hay ciertas organizaciones que han utilizado plataformas como Zoom o Teams para generar instancias de relajación, apoyo o acompañamiento a sus colaboradores. Incluso, en un inicio de la pandemia en el país, clínicas y establecimientos médicos apoyaron a la “primera línea” del coronavirus con acompañamiento psicológico o meditación.

Bienestar digital y trabajo remoto

Según comenta Marcela Jiménez, psicóloga de la plataforma de telemedicina PsyAlive.com -y que trabajan con más de 200 empresas-, al inicio del período de cuarentena aumentaron las consultas de trabajadores por trastorno del sueño y estrés, entre otros. Particularmente quienes debían estar con niños en casa.

“El hecho de estar en casa, encerrados, y trabajar desde ahí, lidiando con las tareas de los hijos, sus responsabilidades y tratar de dividir su tiempo, fue abrumador”, dice la psicóloga de la plataforma multinacional. Además, comenta que el teletrabajo fue positivo en muchos aspectos, pero hay quienes no pudieron lidiar con ello y hacer la separación con lo digital. “El detox de las pantallas comienza desde la conciencia y, desde ahí, hacerlo intencionalmente. Si no es así, te come. Hay que tomar ponerse horarios y límites uno mismo”, afirma.

Jiménez cuenta que “en otros países es lógico, pero acá el tema está agarrando vuelo muy de a poco y es importante el cuidado de la salud mental y el bienestar digital. No postergarnos”. Con respecto a prácticas que puedan contribuir al bienestar digital de los usuarios y trabajadores, dice que el mindfulness y yoga “son los medios y está comprobado que ayudan a tener una vida saludable, por eso es necesario implementarlo en las empresas”.

Leslie Cooper, fundadora y directora ejecutiva de HK Human Consulting –empresa consultora de búsqueda de ejecutivos– dice que tener este tipo de programas de apoyo a los colaboradores en las empresas “es necesario no solo por el trabajo online, sino también por la calidad de vida en general. Nuestros ejecutivos y trabajadores están muy estresados por las situaciones de inseguridad y eso afecta tanto la performance como al trabajador en su calidad de vida y a su capacidad de enfrentar la incertidumbre”.

“Existe la posibilidad de hacer actividades físicas online, pero que esas mismas en el futuro se mantengan y podrían ser presenciales. Eso ayuda a toda persona”, dice Leslie Cooper, quien luego invita a las empresas “a que hagan programas y luego lo midan, vean el impacto en el ausentismo laboral, la productividad e impacto en el engagement de sus trabajadores”.

El académico y director de TrenDigital UC, Daniel Halpern, está trabajando actualmente en una plataforma e instrumentos que miden, entre otras cosas, el bienestar digital. “Y es importante hoy día, porque el mundo digital tiene un impacto directamente al mundo offline también. En el fondo, todos están contentos sobre cómo lo digital ha acercado elementos que eran absolutamente lejanos, como ir a trabajar. Pero también dejo al trabajo entrar a mi casa. El trabajo es un verbo que ahora puedes hacer desde cualquier parte gracias a lo digital”, dice Halpern.