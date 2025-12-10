VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    14-D: Jara replica fórmula en hotel Fundador y Presidencia contacta a los comandos para coordinar gestos

    La candidata presidencial del oficialismo alista su puesta en escena para este domingo, cuando se enfrente en el balotaje a José Antonio Kast. Con los equipos de ambos abanderados tomó contacto este miércoles el jefe de gabinete de Boric, para comenzar a organizar los hitos republicanos propios de la segunda vuelta.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago 9 de diciembre 2025. La candidata Jeannette Jara participa en el debate presidencial, organizado por la Asociacion Nacional de Television. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El comando presidencial de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), decidió replicar la puesta en escena que eligió para esperar los resultados de la primera vuelta presidencial y eligió nuevamente el Hotel Fundador como lugar para esperar los resultados del balotaje donde se medirán con José Antonio Kast (Partido Republicano).

    El domingo 16 de noviembre Jara esperó el conteo de votos del Servicio Electoral junto a su familia y luego bajó al piso tres del recinto ubicado en el barrio París-Londres para dar un arengazo a su equipo luego que se confirmó su paso a segunda vuelta con un 26% de los votos, una cifra menor a lo esperado.

    El equipo -encabezado ahora por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic-, analiza si arriendan la misma cantidad de pisos del hotel que está a pocos metros del comando ubicado en Londres 76, ya que el 16 de noviembre hubo espacios que no se ocuparon. La idea es que nuevamente Jara esté allí junto a su familia, cercanos y dirigentes políticos del oficialismo.

    Parte de los detalles de la puesta en escena del domingo se transmitió en una reunión que hubo este miércoles entre jefes de partidos del sector y tres de quienes llevan las riendas de la candidatura: la generalísima, Paulina Vodanovic (PS); el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz (PC).

    En la instancia, que se celebró en la sede del Partido Socialista, se invitó a los presidentes de partido a una reunión a las 16.00 horas del domingo, antes del cierre de las urnas. A la vez, se les extendió la invitación para otro encuentro, a las 9.30 horas del lunes, que se realizará gane o pierda Jeannette Jara la elección presidencial, para coordinar los futuros pasos del sector.

    Si bien no se comunicó esta vez, en los partidos entienden que el día de la elección Jara irá a votar a su colegio de Conchalí acompañada principalmente por vecinos del sector e integrantes de su familia, como su pareja Claudio Rodríguez (PC). Eso sí, a la luz del tumulto que se generó en noviembre, en el entorno de la candidata creen que esta vez podría haber vallas papales en las inmediaciones del establecimiento estudiantil donde la abanderada emitirá su sufragio.

    Repercusiones del debate

    Mientras Jara y sus equipos preparan la puesta en escena para el domingo, en el comando de la candidata ha sido comentario obligado el rendimiento de la abanderada en su último cara a cara con Kast, realizado este martes en las dependencias de TVN.

    El último cara a cara entre ambos candidatos estuvo marcado por las controversias verbales y los emplazamientos. Los dos se interrumpieron constantemente, lo que generó que en más de una ocasión los moderadores hicieran un llamado al orden.

    El equipo que acompañó a Jara en camarines se dio cuenta de que la candidata estuvo ofuscada en algunos momentos por las intervenciones de Kast y le llegaron a recomendar que cuando respondiera a las preguntas de los periodistas lo hiciera mirando a las cámaras y no a su oponente, ya que eso le daba espacio al republicano para interrumpir a la exministra.

    Como sea, parte de las frases que lanzó Jara hicieron eco en el oficialismo este miércoles. Por ejemplo, en la interna del PC llamó la atención que optara por un proyecto de hidrógeno verde a uno de astronomía, contrario a lo que decidió Kast ante la misma disyuntiva.

    También llamó la atención que planteara que en su gobierno no se guiarían ni por el feminismo -igualdad entre hombres y mujeres- ni el machismo -desigualdad entre hombres por sobre las mujeres-, ya que ambos términos implican definiciones distintas.

    Una última frase que generó polémica fue la de plantear que María Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro y actual Premio Nobel de la Paz, “ha tenido ciertos intentones golpistas”.

    Su comentario abrió un flanco innecesario en su campaña a cuatro días de las elecciones presidenciales, lo que se transparentó con los dichos de uno de los voceros de su comando, el exministro Francisco Vidal. En conversación con ADN, el extitular del Interior dijo que “yo hubiera preferido no pronunciarme sobre eso”.

    Presidencia contacta a los comandos

    Desde Presidencia ya comenzaron las coordinaciones con los comando de Kast y Jara para delinear los gestos que tendrá el Presidente Gabriel Boric con quien resulte electo en el balotaje este domingo 14 de diciembre.

    Este miércoles el jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, llamó a los jefes de campaña de ambos candidatos, Paulina Vodanovic y Martín Arrau, para coordinar la puesta en escena.

    Entre otros detalles, se definió la llamada que el Mandatario hará en aquella jornada a quien triunfe en la elección y se convierta en su sucesor.

    De esta manera, se acordó hitos republicanos como que el Jefe de Estado llamará a ambos y se arregló un posterior el diálogo con el vencedor que será transmitido en vivo.

    Asimismo, se realizó la coordinación para la cita que habrá en La Moneda el lunes 15 de diciembre. En dicha reunión participará Boric y sus ministros de Interior, Álvaro Elizalde, de Segpres, Macarena Lobos, de Segegob, Camila Vallejo, y de Hacienda, Nicolás Grau. En tanto, el presidente electo podrá asistir con tres asesores.

    Desde Presidencia, además, se pidió a los comando de ambos candidatos quedar contactados en los días siguientes para seguir afinando detalles, específicamente entre Comunicaciones y los coordinadores territoriales.

