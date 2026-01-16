A días de la revelación del gabinete y ante presión de los partidos: equipo de Kast promete “un gobierno de unidad muy representativo”

Hay alta expectación por conocer el equipo que acompañará a José Antonio Kast en su gobierno, y que será revelado el próximo martes 20 de enero.

Es por eso que, ante el manto de dudas en torno al diseño por el que optará el republicano, y la presión que han ejercido algunos partidos, los medios de comunicación han manifestado sus dudas al equipo del mandatario electo en un punto de prensa realizado justamente por la vocera de Kast, Mara Sedini.

Es bajo ese marco que fue consultada por la posibilidad de que el timonel libertario Johannes Kaiser ingrese al gabinete, esto luego de que recientemente en Emol TV señalara que “hay espacio para cambiar de opinión cuando cambian las condiciones”.

Frente a la pregunta, Sedini contestó: “El presidente electo tiene una capacidad tremenda de escuchar a las diversas personas, a los distintos grupos, a los partidos, y ha sido muy abierto en darles a todos la posibilidad de poder plantear sus distintas preocupaciones. Además de eso, el presidente tiene un liderazgo profundo, claro, y sus lineamientos definitivos en cuanto a los perfiles de los distintos cargos. Habiendo escuchado y teniendo clara esa línea, él va a decir quiénes son las personas que deben encabezarlo, pero es importante saber que se ha escuchado a todos los actores y el presidente está abierto a recibir a todos quienes quieran aportar a este gobierno ”.

Luego, fue requerida por la eventual llegada de figuras como la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, al gabinete, ante trascendidos.