A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

La tarde del martes, un terremoto sacudió a la Democracia Cristiana (DC), luego de que María Elena Villagrán y Ana María Hernández presentaran sus renuncias a la mesa nacional del partido.

La salida de ambas vicepresidentas impactó con fuerza a la colectividad, puesto que, de los nueve cargos de la directiva, tres ya estaban vacantes, tras las salidas de el senador Francisco Huenchumilla, quien ostentaba el cargo de presidente nacional, además de Alberto Undurraga y Gianni Rivera.

Así, estas cinco vacancias obligaban a la renovación de la mesa en un plazo de 30 días, ya que los estatutos de la DC establecen que “si los cargos vacantes fueran más de la mitad, procederá renovar toda la directiva”.

Sin embargo, la noche de este miércoles otorgó un respiro a los restantes directivos, ya que el consejo nacional rechazó las renuncias de Villagrán y Hernández.

Por lo tanto, la actual mesa directiva sigue en pie, pero con un nuevo timonel.

Esto, ya que el consejo sí aceptó la dimisión de Huenchumilla como presidente de la falange, por lo que el actual timonel subrogante, Óscar Ramírez, pasaría a ocupar la titularidad.

Con esto el consejo nacional respaldó el curso normal del proceso electoral al interior de la Falange. El pasado 11 de enero se escogieron a las nuevas directivas comunales, regionales, delegados territoriales, de los frentes profesionales, técnicos y de la juventud DC.

La mesa continuará en sus cargos hasta el próximo 1 de abril, día en que deberá asumir la nueva directiva tras las elecciones que están previstas para marzo.