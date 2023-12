A gritos y empujones: el duro encontrón entre Manouchehri, Melo y parlamentarios de la derecha

Esta tarde, en medio de una sesión en la sala de la Cámara de Diputados, se vivió un tenso momento entre la bancada de diputados socialistas, la del Partido Republicano y el diputado Cristián Labbé, de la UDI.

La sesión tenía como objetivo abordar la investigación de eventual contrabando o venta de ropa falsificada por la empresa La Polar. Sin embargo, hubo un problema: había otras sesiones en paralelo y parte de los diputados de derecha salieron a hacer un punto de prensa, para exigir la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). Por ese motivo, el quórum que requería la sesión estaba a punto de fracasar.

En ese contexto, el jefe de bancada de los diputados socialistas, Daniel Manouchehri, pidió la palabra. “Tenemos bancadas completas en El Pensador haciendo puntos de prensa (...). Hoy día han hecho un escándalo a la mesa, solicitando comisiones especiales investigadoras…. Por favor, presidente, calme a los energúmenos (...). No les interesa la investigación, no les interesa la fiscalización, les interesa el show solamente”, dijo.

Luego, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), llamó a Manouchehri para rendir el informe de la comisión investigadora especial. “Presidente, ¿puede llamar al orden? No se puede con gente que actúa como energúmenos. No se puede leer así”, sostuvo el socialista.

Ante los gritos de lado y lado, Cifuentes suspendió la sesión. Ahí, cuando la transmisión dejó emitirse, la situación escaló. Según afirman algunos parlamentarios de derecha, Manouchehri se rascó la cara y habría hecho un “gesto obsceno” con su mano, particularmente con su dedo medio.

“Lo que ha ocurrido reciente por parte del diputado Manouchehri es una falta de respeto tremenda. Yo no sé si tiene hermanas, seguramente tiene madre. Polola tiene. Las mujeres de esta Cámara merecemos respeto. No podemos tolerar los actos soeces, groseros que ha cometido delante de todos nosotros. Yo creo que se merece que ustedes como mesa de la Cámara tomen acciones”, afirmó la diputada Camila Flores (RN) cuando se retomó la sesión.

Sin embargo, el diputado socialista desestimó esa versión. “Yo no hice eso, no haría eso. La imaginación de ellos… Las mentes sórdidas normalmente ven cosas sórdidas. Quizás eso fue lo que vieron, pero es cosa de revisar las imágenes. Incluso vi que ellos fueron a hacerle ese gesto al presidente de la Cámara en el hemiciclo, llegaron insultando”, sostuvo Manouchehri.

Por su parte, y consultado por La Tercera, Labbé explicó que “el diputado Manouchehri una vez más se sale de sí. Insulta a parlamentarios y parlamentarias de la oposición, levantando el dedo del medio, haciendo una grosería, porque no le gustó que la Cámara tomara un acuerdo para dar cierre al debate de algo que estábamos discutiendo”.

Pero eso no es todo. En medio de ese altercado, otros parlamentarios se pararon de sus puestos y se pusieron a discutir en la sala. Uno de esos altercados lo protagonizaron los diputados Daniel Melo (PS) y Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano). El socialista explicó que “me agredió subiendo la escalera en la sala, con un empujón. Esto fue cuando se dirigía hacia el diputado Manouchehri, sin mediar provocación alguna”.

Urruticoechea, en todo caso, lo descarta. “No hubo ningún empujón. Lo que pude escuchar fue un par de insultos de algunos diputados bastante valientes que, desde sus pupitres, son capaces de decir todo lo que se les venga a la cabeza, sobre todo algunos que la tienen muy grande. Pero afuera son unos cobardes. Eso es generalmente lo que pasa. Pero adentro no pasó nada. Creo que me insultaron o intentaron hacerlo, pero no es tiempo de atender a estupideces como esa, que no tienen ningún beneficio para los chilenos”, aseguró.

Los ánimos entre las bancadas venían caldeados desde antes, producto de las declaraciones ante Fiscalía de la exsubsecretaria Tatiana Rojas que esta tarde dio a conocer La Tercera. A principios de octubre, ella señaló que “el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la SEREMI y el SERVIU (...) Yo le confeccioné un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”.

A raíz de eso, la derecha retomó la idea de exigir la renuncia de Montes e incluso de estudiar una acusación constitucional en su contra. Eso motivó a los republicanos a salir a hacer un punto de prensa durante esa tarde, lo que desató la molestia de Manouchehri.