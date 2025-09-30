SUSCRÍBETE
Política

A lo Milei: el rol de Zandra Parisi en la campaña del abanderado del PDG

La hermana de Franco Parisi y candidata por el distrito 12 es una de las figuras más fuertes del candidato en su tercera carrera presidencial. No solo es su principal asesora y acompañante en sus actividades, sino que también, junto a Pamela Jiles, se espera lidere la contienda parlamentaria.

Por Pedro Rosas 
Pedro Rosas
10 Septiembre 2025

“Cuando entremos, ponte detrás de mí”.

Esa fue la solicitud que el abanderado del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, le hizo a su hermana Zandra, en el marco del primer debate presidencial televisado, el pasado 10 de septiembre.

Ambos, junto a otros asesores del candidato presidencial, llegaron juntos hasta las dependencias de Chilevisión. La escena dio cuenta del rol protagónico que ha asumido la hermana del candidato presidencial durante esta campaña.

Ejemplos hay varios. El pasado 3 de abril, una de las primeras en aparecer junto a Parisi en su retorno al país fue ella, que llegó hasta el aeropuerto a recibirlo junto con otros adherentes del partido.

También lo acompañó a la Parada Militar del pasado 19 de septiembre, y durante estos días han sostenido varias actividades en Calama, en el marco de la gira nacional de Parisi.

En ese contexto, varios no han dudado en hacer el símil con la hermana del Presidente de Argentina, Javier Milei, Karina Milei, quien durante la campaña se convirtió en su principal consejera y una vez en el gobierno la nombró como secretaria general de la Presidencia.

Que la hermana del abanderado haya tomado un rol protagonista en la campaña no es al azar. En el entorno de Parisi, si bien recalcan que siempre ha sido una de sus principales consejeras y que ha participado en sus tres campañas a La Moneda, recién este año asumió un papel más público.

10 septiembre 2025 Los candidatos a las elecciones presidenciales Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, José Antonio Kast y Marco Enríquez-Ominami llegan al debate organizado por Chilevisión. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“Con Zandrita siempre hemos trabajado. Además, yo tengo que cuidarme mucho, ahora cualquier cosa puede ser un escándalo, y ella me ayuda a cuidarme en todo aspecto. Yo creo que puede ser diputada o senadora fácilmente, si es que ella y el partido se lo pide, pero Zandrita es primero mi hermana y me quiere. Así lo veo yo”, dijo Parisi hace unos meses en una entrevista con Fast Check CL.

Lo cierto es que la educadora de párvulos no solo ha estado asesorando a su hermano, sino que también hoy es candidata a la Cámara de Diputados, específicamente por el distrito 12 (La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo), uno de los más grandes del país.

La decisión, según algunas fuentes en el partido, generó el primer roce entre la hermana del abanderado y Pamela Jiles, diputada por ese mismo distrito y que busca la reelección, quien se sumó a la campaña de Parisi hace unos meses y es una de las figuras claves del partido para los comicios parlamentarios.

Lo anterior, en todo caso, lo desmienten en el entorno del candidato presidencial, donde afirman que la determinación de que vayan juntas apunta a que Jiles arrastre a la hermana de Parisi y -en el mejor escenario- también a la pareja de la diputada, Pablo Maltés, quien también ha estado ejerciendo como vocero del abanderado del PDG.

Según explican en la colectividad, uno de los focos de la actual campaña es la Región Metropolitana, por lo que llevar a los que definen como parte de los candidatos más fuertes del PDG en uno de los distritos más grandes del país fue más que nada una decisión estratégica.

“Ella (Jiles) dijo ‘permíteme hacer parte de la lista del distrito’ a mí y a todos en la directiva regional, y nosotros dijimos 'you are the queen‘. Ella hizo la lista", explicó Parisi tras la inscripción de candidaturas.

Así, Zandra Parisi no solo ha estado colaborando con la campaña de su hermano, donde lo acompaña en terreno y, entre otras cosas, le maneja la agenda y sus distintas actividades, sino también ha estado desplegada en la Región Metropolitana.

En ese rol, explican, ha buscado fortalecer la candidatura de Parisi en los sectores medios de la Metropolitana y sobre todo entre mujeres, pues aseguran que tiene facilidad para acercarse a ese mundo debido a su profesión y también a su historia familiar, que la ha enfocado en la crianza de su hija con síndrome de Down.

Esta, en todo caso, no es la primera incursión electoral de Parisi. En 2017 tuvo su primer intento por llegar a la Cámara de Diputados, cuando compitió por un cupo en el distrito 26 (Puerto Montt; Ancud; Castro, entre otras), con el partido Democracia Regional Patagónica. Cinco años antes, en tanto, fue candidata a concejala por la UDI en la comuna de Peñalolén.

Yo llevo 12 años en la UDI y me ofrecieron ser candidata. Yo también tenía interés, así que perfecto”, dijo en una entrevista en ese entonces. Sobre la primera campaña presidencial de su hermano, afirmó que “nuestros padres nos permitieron desarrollar diferentes líneas de pensamiento. Yo veo su campaña a veces muy feliz y otras muy asustada, y nos damos cuenta de que en realidad no somos políticos”.

