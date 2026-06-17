“A mí me parece extremadamente riesgoso”: Marcel ante comisión revisora de AC contra Nicolás Grau

La comisión revisora de la Cámara de Diputado que discute la acusación constitucional (AC) contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a sesionar la mañana de este miércoles, donde recibieron a su antecesor, Mario Marcel, y al director de Presupuestos de Chile (Dipres), José Pablo Gómez.

Fue el exsecretario de Estado quien comenzó la presentación, donde explicó que llevó “una presentación que he tratado de estructurar de acuerdo a la invitación que se me hizo, donde señala, cierto, que mi calidad de exministro me refiere a la consideración de los supuestos sobre la evolución futura de las variables económicas, financieras y fiscales, y su incidencia en las proyecciones de ingresos fiscales y en la deuda pública, mientras ejerció el referido cargo”.

“Entonces, mi presentación tiene, básicamente se refiere a estos temas y al final tiene algunas observaciones respecto a los temas que se discuten a propósito de la acusación constitucional contra el exministro Grau”, prosiguió Marcel.

El extitular de Hacienda detalló las proyecciones y cómo la cartera funcionaba en torno a ellas. “Las proyecciones son esenciales para la gestión de la política macroeconómica”, apuntó.

En esa línea, mencionó que tanto el Banco Central como Hacienda trabajan con proyecciones que sirven “para construir un escenario de mediano plazo; uno tiene que hacer supuestos, tiene que estructurarlos en ciertos modelos para que las proyecciones sean consistentes entre sí”, añadiendo que “explican los supuestos en la base de los cuales esas proyecciones se apoyan, y eso se va actualizando trimestralmente desde hace un tiempo”.

Marcel mostró las proyecciones que ha hecho el ministerio desde 2014 hasta el 2022, donde puntualizó que “vemos ahí, cierto, que por supuesto hay diferencias muchas veces significativas entre las distintas proyecciones y, por supuesto, diferencias importantes respecto a la realidad”.

Además, el exministro detalló las proyecciones que se dieron mientras el estuvo a cargo de la cartera y durante la administración del Presidente Gabriel Boric asegurando que “el Ministerio de Hacienda en esos tres años, 2023 al 2025, fue el más acertado en sus proyecciones de crecimiento”.

Asimismo, para terminar, Mario Marcel señaló que “quisiera decir que el tema de la acusación constitucional de los ministros de Hacienda por diferencias en proyecciones a mí me parece extraordinariamente riesgoso ”.

“¿Qué es lo que significa esto? Significa que en el futuro los ministros de Hacienda van a estar expuestos a mayores presiones de las habituales. Los ministros de Hacienda ya por naturaleza están constantemente presionados. Bueno, ahora van a estar presionados por una acusación constitucional porque en la proyección de tal variable no le apuntó exactamente lo que ocurrió o porque alguien calculó algo distinto a lo que calculó el ministro de Hacienda", argumentó.

Añadiendo que “¿Qué otra cosa puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que Chile, que ha ido avanzando sustancialmente a lo largo del tiempo en entregar más información económica, fiscal, macroeconómica, lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder. Se van a entregar menos proyecciones porque, si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional , bueno, lo primero que van a hacer es entregar menos información".

En esa línea, Marcel comentó que “puede ser que otra posibilidad sea adoptar una actitud muy conservadora, pero lo conservador puede ser positivo para algunos, pero no para todos. Y un exceso de conservadurismo a lo mejor va a dar lugar a que alguien cuestione y plantee una acusación constitucional por la misma razón”.