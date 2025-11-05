“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

Un duro cruce se vivió esta tarde al inicio de la sesión del Senado. El presidente de la Cámara Alta Manuel José Ossandón (RN) y el senador Felipe Kast (Evópoli) se lanzaron sus dardos a propósito del nombramiento de un nuevo director de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

En concreto, Kast reclamó por el reciente nombramiento del abogado Ignacio Rodríguez en el cargo mencionado, sin tener una reunión previa con los senadores.

Lo anterior tras la salida de Diego Matte Palacios del puesto por una seguidilla de polémicas que lo pusieron en confrontación con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, con las agrupaciones de funcionarios y con los mismos presidentes de ambas ramas del Poder Legislativo.

Según reclamó Kast, el timonel del Senado había comprometido una reunión para discutir quién sucedería a Matte. Por lo que, cuando se enteraron de la noticia se llevaron una gran sorpresa.

El cruce

Todo comenzó cuando el jefe del comité de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, reprochó: “Yo creo que la Comisión de Biblioteca tiene todo el derecho, compuesta por usted presidente, por el presidente de la Cámara y por el director de la Biblioteca, tiene todo el derecho de sacarlo si es que su labor no ha cumplido con los estándares que corresponden. Pero existiendo una persona que tiene un cargo hasta el primero de enero, se nombre, a pesar de haberse dicho en este hemiciclo que iba a haber una reunión con todos los senadores, se nombra hoy día a las 11 de la mañana un nuevo director de Biblioteca por un plazo de dos años, sin concurso público alguno”.

“Acá se hizo un acuerdo para hacer un concurso para que la persona que acaba de dejar de ser director, señor Matte, entrara, entró por concurso, no por acuerdo político, por concurso, y acá se está nombrando a una persona a dedo ”, reprochó el Evópoli.

En esa misma línea, Kast acusó: “Usted directamente mintió la semana pasada . Usted nos dijo que iba a citar a reunión de comité antes de nombrar a cualquier persona. Están las grabaciones, este tema se trató”.

“Resulta que usted nos dijo que íbamos a tener una reunión de comité esta semana. Entonces, yo le solicito, por reglamento que tengamos una reunión de comité ahora, por favor. Que siga la sala funcionando y que tengamos una reunión de comité ahora”, exigió.

El presidente del Senado recogió la solicitud y respondió duramente los dichos de su antecesor.

“Yo no tengo ningún problema de que tengamos una reunión de comité ahora. Vamos a transparentar todo, no hay ningún problema. Así que no se preocupe”, dijo.

“A mí no me tratan de mentiroso gratis. Yo no defiendo a mis amigos. Este es el pecado que cuando se ponen amigos por acuerdos políticos pasa esto. Así que yo se lo voy a mostrar en la sala, no en público, de que estoy haciendo las cosas correctas y por eso estoy pagando la cuenta”, cerró Ossandón.

Para calmar los ánimos, se citó a una reunión de comités (jefes de bancada), donde tras un duro debate, se acordó votar una propuesta para pedirle a la Comisión de la Biblioteca del Congreso (integrada por los presidentes del Senado y la Cámara) que revierta la designación del director interino y que en su reemplazo se nombre al jefe de departamento más antiguo de la BCN.

Si bien la propuesta no alcanzó mayoría, al registrar un empate de votos entre los comités, Ossandón se comprometió a elevar la solicitud igualmente. De ser acogida, se convocaría a un concurso para escoger al nuevo director de la Biblioteca. Si es rechazada la solicitud, Ignacio Rodríguez continuaría como director interino.