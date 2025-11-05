OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

“A mí no me tratan de mentiroso gratis”: el duro enfrentamiento entre Ossandón y Kast por salida de Diego Matte de la BCN

Esta jornada se dio a conocer que Ignacio Rodríguez fue nombrado como director de la Biblioteca del Congreso Nacional. El tema desató la molestia de los senadores de Evópoli, quienes reclamaron que el presidente del Senado había prometido una reunión para decidir al sucesor de Diego Matte Palacios. "Se está nombrando a una persona a dedo", acusaron.

Por 
Helen Mora
 
Nicolás Quiñones

Un duro cruce se vivió esta tarde al inicio de la sesión del Senado. El presidente de la Cámara Alta Manuel José Ossandón (RN) y el senador Felipe Kast (Evópoli) se lanzaron sus dardos a propósito del nombramiento de un nuevo director de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

En concreto, Kast reclamó por el reciente nombramiento del abogado Ignacio Rodríguez en el cargo mencionado, sin tener una reunión previa con los senadores.

Lo anterior tras la salida de Diego Matte Palacios del puesto por una seguidilla de polémicas que lo pusieron en confrontación con los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara, con las agrupaciones de funcionarios y con los mismos presidentes de ambas ramas del Poder Legislativo.

Según reclamó Kast, el timonel del Senado había comprometido una reunión para discutir quién sucedería a Matte. Por lo que, cuando se enteraron de la noticia se llevaron una gran sorpresa.

El cruce

Todo comenzó cuando el jefe del comité de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, reprochó: “Yo creo que la Comisión de Biblioteca tiene todo el derecho, compuesta por usted presidente, por el presidente de la Cámara y por el director de la Biblioteca, tiene todo el derecho de sacarlo si es que su labor no ha cumplido con los estándares que corresponden. Pero existiendo una persona que tiene un cargo hasta el primero de enero, se nombre, a pesar de haberse dicho en este hemiciclo que iba a haber una reunión con todos los senadores, se nombra hoy día a las 11 de la mañana un nuevo director de Biblioteca por un plazo de dos años, sin concurso público alguno”.

“Acá se hizo un acuerdo para hacer un concurso para que la persona que acaba de dejar de ser director, señor Matte, entrara, entró por concurso, no por acuerdo político, por concurso, y acá se está nombrando a una persona a dedo”, reprochó el Evópoli.

En esa misma línea, Kast acusó: “Usted directamente mintió la semana pasada. Usted nos dijo que iba a citar a reunión de comité antes de nombrar a cualquier persona. Están las grabaciones, este tema se trató”.

“Resulta que usted nos dijo que íbamos a tener una reunión de comité esta semana. Entonces, yo le solicito, por reglamento que tengamos una reunión de comité ahora, por favor. Que siga la sala funcionando y que tengamos una reunión de comité ahora”, exigió.

El presidente del Senado recogió la solicitud y respondió duramente los dichos de su antecesor.

“Yo no tengo ningún problema de que tengamos una reunión de comité ahora. Vamos a transparentar todo, no hay ningún problema. Así que no se preocupe”, dijo.

“A mí no me tratan de mentiroso gratis. Yo no defiendo a mis amigos. Este es el pecado que cuando se ponen amigos por acuerdos políticos pasa esto. Así que yo se lo voy a mostrar en la sala, no en público, de que estoy haciendo las cosas correctas y por eso estoy pagando la cuenta”, cerró Ossandón.

Para calmar los ánimos, se citó a una reunión de comités (jefes de bancada), donde tras un duro debate, se acordó votar una propuesta para pedirle a la Comisión de la Biblioteca del Congreso (integrada por los presidentes del Senado y la Cámara) que revierta la designación del director interino y que en su reemplazo se nombre al jefe de departamento más antiguo de la BCN.

Si bien la propuesta no alcanzó mayoría, al registrar un empate de votos entre los comités, Ossandón se comprometió a elevar la solicitud igualmente. De ser acogida, se convocaría a un concurso para escoger al nuevo director de la Biblioteca. Si es rechazada la solicitud, Ignacio Rodríguez continuaría como director interino.

Más sobre:EvópoliCongresoBibliotecaBCNSenado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cantante Standly queda con firma mensual tras ser formalizado por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”
Chile

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas
Negocios

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto en una guerra de goles ante el Brujas por la Champions League
El Deportivo

Con polémica en el final: el Barcelona rescata un punto en una guerra de goles ante el Brujas por la Champions League

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso