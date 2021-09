Abogada demandante afirma que deuda de pensión alimenticia de Parisi ya superaría los $ 300 millones y dice que estudian solicitar el pago con la devolución de gastos de la campaña presidencial

La deuda por pensión alimenticia del abanderado presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, superaría los 300 millones de pesos, según aseguró -en entrevista con Canal 13- la abogada Marisol Valladares, quien lleva adelante por esta causa las acciones judiciales contra el candidato en el Tercer Tribunal de la Familia de Santiago.

Producto de la deuda, el economista, quien reside en Estados Unidos, mantiene vigente una orden de arraigo, decretada en agosto de 2020, lo que fue confirmado por el mismo Parisi durante este martes.

La abogada puntualizó que “no he tenido ninguna aproximación para iniciar un proceso de negociación para el pago de la deuda por la pensión alimenticia”, desmintiendo la versión de la abogada defensora de Parisi, Elizabeth Rodríguez, quien aseguró que se estaría buscando un acuerdo.

Además, Valladares descartó lo señalado por la defensa de Parisi, sobre que se habrían realizado pagos en una cuenta bancaria distinta a la establecida por el tribunal. “No media ningún pago ni abono en relación a la deuda de alimentos que se encuentra configurada. Por lo tanto, a él le correspondería probar donde hizo estos pagos. Él, desde el día uno, supo la cuenta corriente donde debía efectuar las transferencias. Nos gustaría recibir los comprobantes de pago o abonos que él dice que ha pagado”, aseveró.

También manifestó que no existía justificación ante los argumentos de la contraparte en un recurso de nulidad -el que fue rechazado por el Tercer Tribunal de Familia de Santiago- que señalaban que Parisi no había sido notificado: “Él dio su domicilio en El Golf, en Lo Barnechea, y era su obligación informar el cambio de dirección. No era necesario notificarlo en Alabama”, donde reside actualmente el candidato presidencial. Y agregó que además fue comunicado de la determinación judicial a través de su correo electrónico, “como se hace con la mayoría de los ciudadanos chilenos”.

La abogada precisó que a las medidas de apremio dictadas por la justicia como la orden de arraigo y la suspensión de la licencia de conducir, entre otras, también se considerará ejercer los derechos alimentarios sobre los retiros previsionales y los dineros que reciba Parisi por la devolución de los gastos de su campaña presidencial.

“Nosotros tenemos esa opción y la estamos estudiando porque es una posibilidad cierta de ir a tomar parte al menos de la deuda, que él va a percibir con cargo a los gastos de devolución de campaña”, precisó.