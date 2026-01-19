SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Absolución de Crespo: Gustavo Gatica pide autocrítica a la izquierda e insta a modificar la ley Naín-Retamal

    El diputado electo hizo un llamado al sector a entender que normas como esa "tienen y tuvieron consecuencias en este caso". Desde el PC, la que será su bancada parlamentaria a partir del 11 de marzo, adelantan que buscarán ingresar "una modificación legal para su derogación".

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Sin quererlo, Gustavo Gatica fue el protagonista de la mayor crisis de convivencia entre los partidos del oficialismo, que detonó la semana pasada.

    La absolución de Claudio Crespo, acusado de dejarlo ciego en las protestas del estallido social, desató recriminaciones por parte del PC y el FA contra el Socialismo Democrático, por haber respaldado -en 2023- los artículos sobre la legítima defensa contenidos en la ley Naín-Retamal, lo que generó la rebelión del PS y el PPD.

    En ese ambiente crispado, el diputado electo -en un cupo del PC- decidió hablar. A través de un video publicado en sus redes sociales, el psicólogo planteó que “es superválido que como sector se haga una autocrítica de qué pasa cuando se legisla desde el miedo, la presión de los medios, qué pasa cuando legislamos desde la guata”.

    Gatica hizo un llamado a “entender que esas leyes tienen consecuencias, tuvieron consecuencias en este caso y pueden tener consecuencias en ti en el futuro. Ese debate es superválido y, como sector, debemos hacerlo”.

    Las aguas en el sector están divididas. Voces del FA y el PC cuestionaron al Socialismo Democrático por haber respaldado la norma. Desde esa coalición se defienden: enfatizan que si votaron a favor, fue porque así lo solicitó el gobierno del Presidente Gabriel Boric, militante frenteamplista.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El futuro diputado fue más allá y planteó que “es necesario que demos un paso adelante y veamos quiénes estamos disponibles para hacer esas modificaciones a las leyes. Leí a muchos diputados que decían ‘bueno, legislamos para esto y la ley se ocupó para esto otro’. Es importante que demos el paso adelante y modifiquemos esas leyes, que sabemos que fueron creadas no con los fines para lo que hoy fueron utilizadas”.

    Gatica encontró respaldo en la que será su bancada parlamentaria.

    “Gustavo está en lo correcto. La aplicación de la legítima defensa privilegiada ha confirmado las advertencias que hicimos durante su tramitación. Por eso tenemos la intención de ingresar prontamente una modificación legal para su derogación. Es parte de la labor parlamentaria y contamos con plenas facultades para revisar, corregir o derogar normas cuando generan efectos contrarios a la justicia y a los derechos humanos“, afirmó la diputada comunista Nathalie Castillo.

    “Coincido con Gustavo Gatica. Me parece que la forma de enfrentar los debates es tener la voluntad de buscar caminos de solución. En este caso, hablamos de una norma que tiene efectos dañinos en la protección de los derechos humanos y, por lo tanto, aparece como necesario buscar la manera de cambiarla. Sin perjuicio de ello, confío en que se revierta una decisión judicial que genera impunidad en un caso grave de violación de los derechos humanos", complementó el diputado Luis Cuello, también del PC.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    En consideración de lo mucho que ha escalado la discusión al interior de la alianza, Gatica enfatizó que “nuestro sector tiene que estar más unido que nunca”. En ese sentido, afirmó que “estas divisiones y la utilización de este caso para la política chica no está bueno. Hago un llamado a la unidad de nuestro sector. Estamos ad portas de entrar en un gobierno de ultraderecha. Por ende, que estamos unidos es imperante”.

    Más sobre:Claudio CrespoGustavo GaticaPolíticaLey Nain-RetamalLa Tercera PM

