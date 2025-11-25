BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Acercamiento de Kast a Frei enfurece a la DC y complica intentos de Jara de acercarse el centro

    La directiva nacional de la DC tendrá un reunión de emergencia para abordar el acercamiento del exmandatario con José Antonio Kast. Lo que temen en el oficialismo es que el gesto termine por acercar al republicano al centro que Jara necesita conquistar.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Eduardo-Frei

    Tarde o temprano llegaría el momento. Ese es el pensamiento de la dirigencia de la Democracia Cristiana (DC) en torno al gesto que tuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien enfrentará en segunda vuelta a la comunista Jeannette Jara.

    El exmandatario ya había dejado en claro que no le gustó la decisión adoptada por la junta nacional de la DC, la máxima instancia de decisión partidaria, de respaldar a Jara en vez de erigir una candidatura propia. Por lo mismo, comentan en la colectividad, era cosa de tiempo para que Frei protagonizara un gesto hacia la candidatura de la derecha.

    Finalmente, lo hizo este lunes, cuando recibió en su casa a Kast. La noticia, dada a conocer por La Segunda, rápidamente fue compartida en el chat que comparte la directiva nacional de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla. Los integrantes de la mesa coincidieron en que el gesto del exmandatario hacia el republicano es preocupante.

    Se proyecta que la directiva sostendrá una reunión de emergencia este miércoles al mediodía para abordar el asunto. Ahí la mesa espera resolver qué hacer, y si sancionar o no al exmandatario.

    En un punto de prensa en el Congreso, Huenchumilla no se guardó las críticas. Dijo que el gesto del exmandatario DC “lesiona la memoria histórica de Eduardo Frei Montalva (...) de la Democracia Cristiana” y que su actuación es “confusa, equívoca, porque se muestra que la militancia esté desconcertada”.

    “Permanentemente estamos viendo esta conducta (de Frei), pero esto creo que ha sido una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha. En este caso, con la ultraderecha, contrariando además las decisiones de los organismos regulares del partido, donde nunca concurrió a defender su postura”, agregó el timonel.

    Frei ya había demostrado ser el militante más desafiante de la DC en el pasado. El expresidente se pronunció por el “Rechazo” en 2022 y por el “A favor” en 2023, en el marco de los plebiscitos constitucionales, pese a que la DC institucionalmente estuvo por el “Apruebo” y el “En contra”, respectivamente.

    Esas dos veces el exdiputado Rodolfo Seguel intentó sancionar al hijo de Eduardo Frei Montalva a través del tribunal supremo de la colectividad. Ninguna de las dos veces hubo resultados. Por lo mismo, él ya se hartó y adelanta que no recurrirá a dicha instancia.

    “Pasar al tribunal de disciplina del partido es una pérdida de tiempo. Es para que se sigan riendo de nosotros. Yo hace un tiempo decidí no pasar nunca más a Frei a ningún tribunal, porque el partido no tiene los pantalones, no tiene los cojones, no es valiente para defender los acuerdos de la junta nacional”, planteó Seguel.

    En la DC cada huevón hace la huevada que quiere. En ese sentido, Frei ha hecho lo que quiere. Está bien, son sus negocios, es su vida. Seguramente va a recuperar la plata perdida que le robó su hermano, no sé. De Frei no espero nada”, agregó el exdiputado.

    Dirigentes del partido que discrepan con la postura de Frei reconocen que tomar cartas en el asunto, y sancionarlo, es complejo. Les guste o no, hoy él es el principal liderazgo de la colectividad, aunque progresivamente ha dejado de hacer vida partidaria y mantiene contacto con pocos militantes. De cualquier forma, se trata de la primera crisis que debe enfrentar Huenchumilla como presidente de la DC. Cargo que asumió en julio de este año.

    Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    El gesto de Frei con Kast incluso fue desaprobado por algunos que son más cercanos a él dentro de la DC. El exministro Andrés Zaldívar, por ejemplo, dijo que “en democracia los candidatos tratan de buscar diálogos con eso. No sé si acaso Eduardo con esto manifestó ninguna opinión. Ahora, el hecho de que lo haya recibido, por supuesto se presta para muchas interpretaciones. Es un tema que tiene que aclarar él. Yo, por lo menos, no lo hubiera recibido (a Kast)”.

    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Quien sí respaldó a Frei fue el presidente de la DC en la Región Metropolitana, Rodrigo Albornoz, uno de los más reacios a la idea de respaldar a Jara como colectividad.

    “Esta reunión es propia de un comportamiento que ha tenido el presidente Frei, en circunstancias de participar en el debate público, teniendo presentes los intereses del país. Me resulta muy obvio que, si el señor Kast le ha pedido una reunión, en la medida en que la señora Jeannette Jara tenga el interés de tener la opinión y contrastar sus opiniones con el presidente Frei, él va a tener, creo yo, la disposición a una reunión de igual naturaleza”, sostuvo el dirigente.

    En la colectividad se han activado voces que piden a Frei recibir también a Jara, la candidata del partido. “Eduardo Frei siempre ha estado disponible a llevar sus ideas y puntos de vista con quien lo estime pertinente. Entiendo que esa es su función como expresidente de la República, eso que ha hecho con el candidato José Antonio Kast. Entendido su rol de expresidente, nos parece relevante que pueda reunirse con Jeannette Jara”, afirmó el consejero nacional de la DC Nicolás Preuss.

    En octubre, la propia Jara dijo que ella espera tener un encuentro con el exjefe de Estado. “Yo espero poder conversar en algún minuto con él (...). Yo trabajé muy duro por la campaña de él en la segunda vuelta cuando se enfrentó a la derecha, y pensé que iba a ser de la misma manera (conmigo). Pero bueno, él tiene esa opción (...), es completamente respetable su posición”, dijo la candidata hace unas semanas.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Fuentes del comando, sin embargo, aseguraron al cierre de esta edición que la candidata no ha pedido ni pedirá cita con el exmandatario DC. Aun cuando la estrategia de la exministra del Trabajo pasa por posicionarse como una alternativa de centro, en su equipo señalan que Frei no es el camino para lograr ese objetivo.

    Sin embargo, en la DC y el oficialismo sí temen que el acercamiento entre Kast y Frei podría lograr que votantes indecisos comiencen a considerar al republicano como una alternativa “moderada”.

    Ese es justamente el esfuerzo que ha hecho Jara desde que ganó la primaria: intentar alejarse de su partido, el PC, y el gobierno, para posicionarse como una carta “de centro”.

    “Es legítimo que un expresidente se reúna con candidato para compartir visión sobre desafíos país. Pero Kast sigue siendo un candidato de ultraderecha que quiere recortar beneficios y meterles la mano al bolsillo de familias trabajadoras. Reunirse con Frei no lo convierte en moderado”, escribió en su cuenta de X la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaJeannette JaraEduardo FreiDCDemocracia Cristiana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Festival Fiebre de Cumbia celebra sus 15 años con Amar Azul y Damas Gratis

    Camila Moreno anuncia gira 2026 con fechas en México y por Chile

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Athletic Club por la Champions League

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas
    Chile

    Cuáles son las patologías que concentran el mayor número de personas con garantías de oportunidades retrasadas

    Tercera jornada de búsqueda de joven desaparecido en naufragio en Caldera: se sumará aeronave que sobrevolará el área

    “Nunca recibí un peso del señor Yáber”: diputado Araya explica su vínculo con el conservador de Puente Alto en la trama bielorrusa

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile
    Negocios

    Entra en vigencia acuerdo que beneficia a casi todas las exportaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Chile

    Bolsa de Santiago opera en nuevo récord y vuelve a acercarse a los 10.000 puntos

    “Un resultado histórico”: ganancias de ILC suben 68% a septiembre gracias a que Consalud pasó de pérdidas a utilidades

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen
    Tendencias

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    La carta que le escribió Daniel Radcliffe al niño que interpretará al nuevo Harry Potter

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca
    El Deportivo

    El complicado momento del Real Madrid que pone en peligro el futuro de Xabi Alonso en la banca

    Pagos, promesas y obligaciones: revisión al contrato por el uso de los símbolos entre la Universidad de Chile y Azul Azul

    Vuelco en caso Barnechea: la Corte Suprema revoca fallo de Apelaciones y mantiene drásticas sanciones a los huaicocheros

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026
    Cultura y entretención

    La singular historia que partió con un mensaje en Linkedin: cómo el k-pop de NMIXX llegó a debutar en Viña 2026

    ¿Por qué la historia oficial de Chile borró a sus ancestros africanos y afrodescendientes?

    Manuel García presenta single de adelanto de su nuevo disco grabado en los estudios de Silvio Rodríguez

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”
    Mundo

    Numa Molina, el sacerdote que defiende a Maduro y que es calificado por sus detractores como el “cura comunista”

    Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

    Ucrania confía en cerrar el acuerdo de paz con Trump con una visita de Zelenski este mes a Estados Unidos

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad