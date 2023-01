Acusación constitucional: Jackson dice que entregó argumentos a parlamentarios oficialistas y de oposición y confirma que invocará la cuestión previa

A dos días de que la Cámara de Diputados revise y vote la acusación constitucional en su contra, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson comentó que se ha contactado con parlamentarios, tanto oficialistas como de oposición, para entregar argumentos en su defensa.

“Hemos estado entregando los argumentos a todos los parlamentarios y parlamentarias, y desde las distintas bancadas oficialistas han mostrado respaldo”, declaró este martes, desde el Senado.

El secretario de Estado fichó a la abogada socialista Claudia Sarmiento para su defensa ante el libelo acusatorio. Junto con eso, esta tarde informó que desde la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), liderada por la ministra Ana Lya Uriarte, también se han desplegado para dialogar con los legisladores.

“Así también lo ha estado trabajando desde la Secretaría General de la Presidencia, así que por supuesto que estamos conversando con los parlamentarios que no son de oposición, también con los que son de oposición, para entregar los argumentos”, precisó Jackson.

El ministro de Desarrollo Social, en la ocasión, también informó que la defensa invocará la cuestión previa durante la sesión en la sala de la Cámara Baja.

“Ellos (los diputados) finalmente serán los que definan primero si es que se acoge la cuestión previa”, señaló el militante de Revolución Democrática (RD).

La cuestión previa es un mecanismo que cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse. En caso de aprobarse, el “fondo” de la acusación no se analiza y, en consecuencia, se da por no interpuesta.

Ante esto, desde la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ya definieron rechazar la cuestión previa, con el fin de conocer fondo del libelo.

“Carece de fundamentos jurídicos”

La acusación constitucional fue interpuesta el 3 de enero por parlamentarios del Partido Republicano, quienes acusan al secretario de Estado de vulnerar la Constitución, de un “actuar abusivo” y de abandono de deberes.

A juicio del titular de Desarrollo Social, quien en su defensa aseguró que “no hay acción ni omisión imputable a este ministro”, el libelo en su contra carece de fundamentos jurídicos.

Además, a solo días de la votación en la Cámara Baja, se mostró convencido de los argumentos para que diputados acojan la cuestión previa.

“Nosotros tenemos los argumentos a disposición, las personas podrán evaluar, no solo los parlamentarios en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino también la ciudadanía podrá ver cómo esta es una acusación constitucional que carece de fundamentos jurídicos (...) y que, al menos nosotros habiéndola revisado por completo, habiendo escuchado también a los distintos expertos y expertas que presentaron en la comisión, estamos muy convencidos de los argumentos de fondo tanto para que se acoja la cuestión previa”, expresó Jackson.

“Obviamente no podemos obligar a los parlamentarios y parlamentarias, ahí nosotros tendremos los argumentos a disposición y estaremos a disposición también de sus consultas”, sentenció el secretario de Estado.