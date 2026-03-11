Ad portas del fin de su mandato: así fue la última foto de Boric con su gabinete

En un podio instalado en La Moneda, el Presidente Gabriel Boric posó junto a sus 24 ministros para la última fotografía oficial junto a su gabinete previo a dejar el cargo.

La imagen se registró ad portas del cambio de mando, donde Boric le entregará la banda presidencial al próximo mandatario José Antonio Kast.

Han sido cuatro año en los que han salido y se han sumado varios secretarios de Estado, sin embargo, algunos se han mantenido en sus puestos desde el primer día.

En detalle son seis ministros los que han acompañado a Boric desde que asumió el 11 de marzo de 2022:

Camila Vallejo en la Secretaría General de Gobierno

Carlos Montes en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Javiera Toro primero en Bienes Nacionales y después en Desarrollo Social

Maisa Rojas en Medio Ambiente

Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Juan Carlos Muñoz en el Ministro de Transportes

A ellos se suma el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien primero llegó al gobierno para encabezar el Ministerio de Justicia, tras la salida de Marcela Ríos, y luego asumió como el primer ministro de Seguridad que ha tenido Chile, tras la creación de la cartera en enero de 2025.

Entre aplausos, los ministros dejaron sus carteras y salieron del Palacio de La Moneda rumbo al Congreso Nacional en Valparaíso, para presenciar el cambio de mando.

Boric ha sido el Presidente más joven que ha tenido el país, asumió con 36 años y dejará el cargo con 40. Su primer equipo ministerial estaba compuesto por 24 ministerios, de los cuales 14 eran liderados por mujeres y 10 por hombres.

Así fue su primer gabinete:

Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

