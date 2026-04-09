SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

    La secretaria de Estado calificó la situación ocurrida en la Universidad Austral de Chile como “inaceptable”, aseverando que "nadie puede verse agredido en el espacio educativo".

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Pedro Rosas

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, condenó el ataque que recibió su par de la cartera de Ciencias, Ximena Lincolao, y apuntó que como Ejecutivo les importa “avanzar rápidamente con medidas que son eficientes” en contra de la violencia en espacios educativos.

    La secretaria de Estado fue consultada por los hechos ocurridos en la Universidad Austral de Chile, calificando la situación como “inaceptable”. “Ya se están llevando a cabo investigaciones. Yo pude conversar con el rector de la universidad ayer después de estos hechos. Y él me contó que estaban realizando las investigaciones necesarias para identificar a la persona y aplicar todas las normativas propias de la institución”, aseveró.

    Respecto a las medidas, la ministra fue consultada sobre si es que en el proyecto de ley de seguridad escolar que ingresó el Ejecutivo añadirán una indicación extendiendo su jurisdicción a instituciones de educación superior, donde aseveró que son parlamentarios quienes tienen esa idea.

    “Tengo entendido que hay parlamentarios que tendrían esa intención. A nosotros lo que nos importa hoy día es avanzar rápidamente con medidas que son eficientes, específicamente para el espacio escolar, que es el que se ha visto más afectado hoy día”, explicó.

    Añadiendo que han “tenido contacto con diversos parlamentarios sobre esto. Hemos visto buena voluntad de su parte de avanzar con esto. Y espero que haya una opinión transversal en contra de las agresiones, de la violencia y también de las consecuencias de esta vida en el espacio educativo”.

    En esa línea, planteó que “ni autoridades de gobierno, ni autoridades universitarias, ni estudiantes. Nadie puede verse agredido en el espacio educativo”. Y declaró que esperan contar con la colaboración de las propias instituciones, de las autoridades, de los estudiantes, y del Parlamento “para poder llevar adelante esta señal transversal que necesitamos de decirles no a la violencia, no a las agresiones en el espacio educativo”.

    Más sobre:María Paz ArzolaEducaciónMinistra de EducaciónXimena LincolaoAgresión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba controvertido proyecto de resolución que condena acciones del FA y el PC contra Carabineros en el estallido social

    Cámara aprueba controvertido proyecto de resolución que condena acciones del FA y el PC contra Carabineros en el estallido social

    2.
    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    Por unanimidad: Fabiola Campillai es elegida para presidir la comisión de Derechos Humanos del Senado

    3.
    Debut internacional como expresidente: Boric pide permiso al Congreso para viajar a España, Gales, Alemania e Inglaterra

    Debut internacional como expresidente: Boric pide permiso al Congreso para viajar a España, Gales, Alemania e Inglaterra

    4.
    Sedini asegura que no tiene “problema” en transparentar su test de drogas previo a asumir y destaca anuncios que hará Kast en la materia

    Sedini asegura que no tiene “problema” en transparentar su test de drogas previo a asumir y destaca anuncios que hará Kast en la materia

    5.
    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    “Acusaciones sin sustento”: senadora Camila Flores (RN) sale al paso de investigación por fraude al Fisco que lleva la Fiscalía de Valparaíso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 9 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”
    Chile

    Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Luis Cuello (PC) apunta al gobierno: “Es muy equivocado” mezclar agresión a ministra con la discusión sobre violencia en colegios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”
    Negocios

    Mas plantea que Codelco debe tener “lineamientos distintos” y acusa problemas de gestión “durante los últimos años”

    El debut de Max Sichel en AFP Habitat: “Aún existen oportunidades para mejorar la implementación de la reforma”

    La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se enfría y crece por debajo de la expectativas

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años
    Tendencias

    Quién era Michael Patrick, el actor de Game of Thrones que falleció a los 35 años

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid
    El Deportivo

    Nicolás Jarry suma su segunda victoria de la temporada y se instala en los cuartos de final del Challenger de Madrid

    “No había agua en el camarín”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta
    Tecnología

    Review de los Mijia Smart Audio Glasses: audio personal en unos lentes a menos de la mitad de precio que las Ray-Ban Meta

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Rush vuelve a Chile tras 17 años con presentación en el Estadio Bicentenario de La Florida

    Ringo Starr: “Soy un buen baterista, es un don divino”

    Guillermo Francella obtiene el Premio Platino de Honor 2026

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios
    Mundo

    Tras el éxito de Artemis, la NASA se enfrenta a un proyecto de recortes presupuestarios

    Milei celebra aprobación de reforma de la Ley de Glaciares para aumentar la actividad minera en los Andes

    Irán advierte que los bombardeos de Israel en Líbano “harán que las negociaciones carezcan de sentido”

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar