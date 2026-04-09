Agresión a Lincolao: Arzola sostiene que el Ejecutivo buscará avanzar “rápidamente” en medidas que sean “eficientes”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, condenó el ataque que recibió su par de la cartera de Ciencias, Ximena Lincolao, y apuntó que como Ejecutivo les importa “avanzar rápidamente con medidas que son eficientes” en contra de la violencia en espacios educativos.

La secretaria de Estado fue consultada por los hechos ocurridos en la Universidad Austral de Chile, calificando la situación como “inaceptable”. “Ya se están llevando a cabo investigaciones. Yo pude conversar con el rector de la universidad ayer después de estos hechos. Y él me contó que estaban realizando las investigaciones necesarias para identificar a la persona y aplicar todas las normativas propias de la institución”, aseveró.

Respecto a las medidas, la ministra fue consultada sobre si es que en el proyecto de ley de seguridad escolar que ingresó el Ejecutivo añadirán una indicación extendiendo su jurisdicción a instituciones de educación superior, donde aseveró que son parlamentarios quienes tienen esa idea.

“Tengo entendido que hay parlamentarios que tendrían esa intención. A nosotros lo que nos importa hoy día es avanzar rápidamente con medidas que son eficientes, específicamente para el espacio escolar, que es el que se ha visto más afectado hoy día”, explicó.

Añadiendo que han “tenido contacto con diversos parlamentarios sobre esto. Hemos visto buena voluntad de su parte de avanzar con esto. Y espero que haya una opinión transversal en contra de las agresiones, de la violencia y también de las consecuencias de esta vida en el espacio educativo”.

En esa línea, planteó que “ni autoridades de gobierno, ni autoridades universitarias, ni estudiantes. Nadie puede verse agredido en el espacio educativo”. Y declaró que esperan contar con la colaboración de las propias instituciones, de las autoridades, de los estudiantes, y del Parlamento “para poder llevar adelante esta señal transversal que necesitamos de decirles no a la violencia, no a las agresiones en el espacio educativo”.