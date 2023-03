“Ahora tenemos que seguir con las acciones judiciales”: Compagnon no descarta demandar a expresidenta Bachelet tras no presentarse por segunda vez a audiencia de mediación

La expresidenta Michelle Bachelet nuevamente no llegó a una audiencia de mediación familiar que estaba programada para hoy, hasta donde sí llegó su ex nuera, la cientista política Natalia Compagnon, quien manifestó al salir del lugar, que el encuentro “no prosperó” y no descartó demandarla directamente.

El proceso se da en medio de una demanda por pensión de alimentos que interpuso Compagnon en contra del hijo de la ex mandataria, Sebastián Dávalos con quien se encuentra separada desde el año 2017 y que, desde el 2020, no se hace cargo de los dos hijos que tiene con ella.

Debido a que Dávalos se encuentra fuera del país, es que ha sido citada en dos oportunidades la militante del Partido Socialista. La primera audiencia, también frustrada por su no concurrencia, se desarrolló el pasado 4 de marzo.

Debido a la ausencia de Bachelet, Compagnon aseguró en conversación con CHV Noticias, que “efectivamente esta fue una instancia que buscada el diálogo, pero que no prosperó”.

“Esto significa que ahora tenemos que seguir con las acciones judiciales”, afirmó. Consultada si esto significa que el próximo paso será demandar a la exPresidenta, indicó que eso “lo verán los abogados”.