    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

    De acuerdo con el entorno cercano al alcalde Alessandri, éste ya tomó contacto a inicios de semana con el candidato para manifestarle su total disposición a colaborar en lo que se requiera.

    Helen Mora 
    Helen Mora

    La mañana de este jueves, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, junto a los concejales Juan Chomalí (RN), Pablo Errázuriz (UDI), Paullete Guiloff (Evópoli), Benjamín Errázuriz (republicanos) y Carmen McIntyre (republicanos), hicieron un banderazo en apoyo al candidato presidencial José Antonio Kast.

    Con esta actividad dieron inicio a una serie de acciones y despliegues territoriales que desarrollarán en la comuna durante los próximos días, de cara al balotaje del 14 de diciembre.

    De acuerdo con el entorno cercano al alcalde Alessandri, éste ya tomó contacto a inicios de semana con el candidato para manifestarle su total disposición a colaborar en lo que se requiera, incluyendo actividades y trabajo en terreno tanto en Lo Barnechea como en Santiago.

    José Antonio Kast

    Cabe recordar que el Partido Republicano compitió recientemente en las elecciones municipales de Lo Barnechea con su candidato Pedro Lea Plaza.

    Alcalde Alessandri y concejales de Lo Barnechea realizan banderazo en apoyo a José Antonio Kast

