Alcaldes de Providencia y La Reina encabezan banderazo en inicio oficial de campaña de Evelyn Matthei

A primera hora de este miércoles, los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de La Reina, José Manuel Palacios, encabezaron un banderazo en el límite de ambas comunas para dar inicio al periodo oficial de campaña de su abanderada Evelyn Matthei.

De acuerdo al calendario electoral del Servel, este 17 de septiembre comienza la propaganda electoral por medios de comunicación y plataformas digitales, además de activistas o brigadistas en la vía pública.

En ese escenario, el comando de la candidata de Chile Vamos se encuentra desplegado en distintos sectores. A eso se suma el despliegue de los alcaldes, como los jefes comunales de Vitacura, Camila Merino, de Las Condes, Catalina San Martín, y de Lo Barnechea, Felipe Alessandri que tendrán actividades conjuntas. Mientras que el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, también se sumará a la campaña.

En ese escenario, José Manuel Palacios aseguró estar “muy contento” con el despliegue del equipo de Matthei. “Estamos demostrando hoy día con el alcalde Bellolio que el trabajo colaborativo es el que finalmente hace que los países surjan”.

En esa línea, aseguró que seguirán "trabajando". “ Vamos a seguir desarrollando acciones con todos los alcaldes que representan a Chile Vamos, que son una gran cantidad a nivel nacional, y que están muy comprometidos también con esta campaña”, indicó.

Por su parte, Bellolio manifestó que esperan un apoyo “muy ciudadano”. “Y a los alcaldes nos toca una tarea en donde las personas nos piden resolver sus problemas, sin importar de qué lado sean”.

“Entonces, cuando a uno le toca ser alcalde, le toca juntarse con otros alcaldes que son de otros colores políticos, pero tenemos problemas similares. Yo creo que esa aproximación que tiene Evelyn Matthei, justamente por haber sido alcaldesa, le permite llegar a otros sectores que a otros candidatos simplemente no llegan”, sostuvo.