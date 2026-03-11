Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

Tras imponerse en la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, este miércoles, el legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri valoró el gesto que la representante del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles de asumir su derrota en la disputa por la directiva de la corporación.

En entrevista con T13, el flamante presidente de la Cámara Baja, defendió la decisión que diputados vinculados a la que será la oposición estos cuatro años votaran a favor de él.

“Cada diputado es libre, la Democracia Cristiana no siempre estuvo en la coalición de gobierno. Hay diputados independientes con los que conversamos también, pero, preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”, comentó.

En esa línea, recalcó que en la Cámara de Diputados “nadie tiene la mayoría, a la derecha le faltan dos votos, a la izquierda le faltan 14″.

“Al medio está el partido de la gente, el partido de Pamela Jiles, a quien le agradezco que me haya ido a saludar luego del triunfo, por lo tanto vamos a tener que cruzar líneas, vamos a tener que armar alianzas, y estoy seguro, porque he conversado con muchos diputados del Partido de la Gente, del PPD, del PS, de la DC, que vamos a sacar adelante las leyes que sean importantes para Chile”, afirmó.

Carabinero baleado

La autoridad legislativa también se refirió al ataque al funcionario de Carabineros que fue baleado en horas previas a la ceremonia de cambio de mando.

“Cada vez que muere un carabinero, que es herido un carabinero, es el alma de Chile el que pierde un pedacito, es nuestra República la que pierde un pedacito, y es el crimen organizado que nos va ganando un centímetro. Por lo tanto, es algo que no vamos a aceptar, por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que siga todas las acciones legales, pero vamos a reforzar con leyes a nuestros carabineros para que estén más protegidos”, afirmó.

En esa línea, anticipó un trabajo legislativo enfocado en seguridad en los primeros días del nuevo periodo.

“Si entendemos que una democracia tiene que tener seguridad y es el primer pilar que te ofrece, los primeros esfuerzos de este Congreso y las primeras tablas que me va a tocar conformar, espero sean para el tema crimen organizado y delincuencia”, dijo.