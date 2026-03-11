SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    “Nadie tiene la mayoría, a la derecha le faltan dos votos, a la izquierda le faltan 14″, comentó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Tras imponerse en la votación de la presidencia de la Cámara de Diputados, este miércoles, el legislador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri valoró el gesto que la representante del Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles de asumir su derrota en la disputa por la directiva de la corporación.

    En entrevista con T13, el flamante presidente de la Cámara Baja, defendió la decisión que diputados vinculados a la que será la oposición estos cuatro años votaran a favor de él.

    “Cada diputado es libre, la Democracia Cristiana no siempre estuvo en la coalición de gobierno. Hay diputados independientes con los que conversamos también, pero, preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”, comentó.

    En esa línea, recalcó que en la Cámara de Diputados “nadie tiene la mayoría, a la derecha le faltan dos votos, a la izquierda le faltan 14″.

    “Al medio está el partido de la gente, el partido de Pamela Jiles, a quien le agradezco que me haya ido a saludar luego del triunfo, por lo tanto vamos a tener que cruzar líneas, vamos a tener que armar alianzas, y estoy seguro, porque he conversado con muchos diputados del Partido de la Gente, del PPD, del PS, de la DC, que vamos a sacar adelante las leyes que sean importantes para Chile”, afirmó.

    Carabinero baleado

    La autoridad legislativa también se refirió al ataque al funcionario de Carabineros que fue baleado en horas previas a la ceremonia de cambio de mando.

    “Cada vez que muere un carabinero, que es herido un carabinero, es el alma de Chile el que pierde un pedacito, es nuestra República la que pierde un pedacito, y es el crimen organizado que nos va ganando un centímetro. Por lo tanto, es algo que no vamos a aceptar, por supuesto que le vamos a pedir al gobierno que siga todas las acciones legales, pero vamos a reforzar con leyes a nuestros carabineros para que estén más protegidos”, afirmó.  

    En esa línea, anticipó un trabajo legislativo enfocado en seguridad en los primeros días del nuevo periodo.

    “Si entendemos que una democracia tiene que tener seguridad y es el primer pilar que te ofrece, los primeros esfuerzos de este Congreso y las primeras tablas que me va a tocar conformar, espero sean para el tema crimen organizado y delincuencia”, dijo.

    Más sobre:CongresoAlessandri

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    Lo más leído

    1.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    2.
    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    La trastienda de la tensa votación en la que la derecha le arrebató la presidencia de la Cámara a Jiles y a la oposición

    3.
    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    Gritos de “traidor”, la molestia oficialista y los descargos de Jiles tras la tensa votación de la presidencia de la Cámara

    4.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    5.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”
    Chile

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Arsenal visita a Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte