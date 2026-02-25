Alvarado acusa falta de transparencia de La Moneda por cable submarino chino y afirma que Kast definirá el futuro del proyecto cuando asuma

Continúan los cuestionamientos al manejo del gobierno de su último flanco: el cable submarino chino que desató la molestia de Estados Unidos y provocó que tres funcionarios de gobierno fueran sancionados con la revocación de sus visas y las de sus familiares.

Y es que durante las últimas horas surgió un nuevo antecedente que ha puesto en duda el relato que ha transmitido el gobierno sobre este tema.

En resumen, desde el viernes -cuando estalló la polémica- hasta ahora varios ministros del Presidente Gabriel Boric han señalado que el proyecto siempre estuvo en etapa inicial o en “evaluación”, pero el lunes en la noche se dio a conocer que Muñoz firmó un decreto que autorizaba el avance de la iniciativa.

Aunque ese documento fue anulado dos días después, este nuevo antecedentes prendió las alarmas en el mundo político.

Es bajo ese marco que esta jornada el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, se sumó a los cuestionamientos y acusó que existe falta de transparencia por parte de La Moneda en torno a este tema.

“Aquí tenemos que tener claridad en muchas diferencias que existen en lo que transmiten las autoridades. Es muy raro que primero se firma un decreto que autoriza la operación de este cable, después que se firma se dice que se está evaluando y después que se dice que se está evaluando se dice que se anula. Entonces aquí hay una serie de elecciones contradictorias”, señaló en diálogo con radio Universo.

“Yo creo que a la opinión pública le gustaría conocer íntegramente la totalidad de la información de una sola vez, no que habla una autoridad, dice una cosa, habla la otra y dice otra. Eso denota no solo un problema comunicacional del actual gobierno, sino un tema de conducción de la política externa del país y de cómo se llevan adelante estos procesos de decisiones que son complejas”, continuó.

“Por lo tanto, una de las principales lecciones acá es que hay que tener procesos abiertos, transparentes de evaluación y no que de la noche a la mañana aparezca información que nadie tenía, ni la opinión pública ni nosotros como gobierno en tránsito. Esto fue una sorpresa para todos”, aseguró.

Dicho eso, reforzó: “A La Moneda le ha faltado transparencia ante la opinión pública. Cuando surgió este tema lo que correspondía era dar la versión completa de los hechos y no versiones contradictorias”.

En esa línea, añadió: “También hay una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando donde deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo gobierno, y en este caso no se hizo”.

Con todo, remató: “Aquí claramente queda demostrado que este gobierno tiene una falencia y que en evaluación de proyectos tan importantes no se consideraron ni variables de seguridad nacional ni variables de carácter geopolítica”.

Para cerrar, el futuro ministro del Interior sostuvo que la dirección de las relaciones exteriores le corresponde al Presidente Gabriel Boric y que a partir del 11 de marzo el nuevo gobierno informará los pasos que ellos tomarán en cuanto a este tema.