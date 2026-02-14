SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    La colectividad encabezada por el próximo subsecretario de Seguridad de José Antonio Kast, el diputado Andrés Jouannet, surgió en 2022 en respuesta al primer proyecto de Constitución.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    Este sábado, Amarillos por Chile emitió un comunicado público en que acepta la resolución por parte del Servicio Electoral (Servel) de disolver el partido junto a otras 13 colectividades que no habrían alcanzado los umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal.

    Con esta resolución queda establecido que nuestro partido dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo. Sin embargo, todos lo sabemos: no desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos, primero en el rechazo al proyecto de Constitución que se nos presentó en 2022; luego, a declararnos movimiento; y finalmente, a constituirnos como partido político en 2023″, señalan en el texto divulgado en sus redes sociales.

    En la declaración por parte de la directiva nacional del partido, resaltaron su participación en las elecciones regionales y municipales de 2024, en las parlamentarias de 2025 y el apoyo que entregaron durante las presidenciales del mismo año a la candidaturas de Evelyn Matthei.

    “En cada uno de esos desafíos, nuestras y nuestros militantes desplegaron sus mayores esfuerzos y demostraron fidelidad a las convicciones que nos unen”, resaltaron.

    Aunque, por imperativo legal, el partido deba desaparecer del registro formal, nuestra tarea no concluye aquí. No cerramos una historia: iniciamos una nueva etapa. Seguiremos encontrándonos y uniendo esfuerzos allí donde sea necesario, impulsando una política de acuerdos, de libertad con responsabilidad y de vocación permanente por el bien común”, finalizaron en su declaración.

    Lee también:

    Más sobre:Amarillos por ChileDisoluciónServel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dictan nueva condena por doble homicidio para Hugo Bustamante

    Christian Berndt, abogado de minero fallecido en El Teniente: “Lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente”

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    Hallan el cuerpo de una mujer en la bahía del puerto de San Antonio

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Lo más leído

    1.
    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    Sube presión por Jouannet: Kaiser plantea que su continuidad es “compleja” y derecha exige explicaciones

    2.
    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    3.
    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    Van Klaveren lamenta muerte de exembajador de Chile en Haití Marcel Young: “Será recordado por su compromiso humanitario”

    4.
    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    La reinvención de Crispi: exjefe del Segundo Piso de Boric abre consultora

    5.
    El diseño del Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval

    El diseño del Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Declaran alerta roja para Los Ángeles por el avance de un incendio forestal que presenta cercanía con sectores habitados

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Brighton por la FA Cup

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”
    Chile

    Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

    Dictan nueva condena por doble homicidio para Hugo Bustamante

    Christian Berndt, abogado de minero fallecido en El Teniente: “Lo más grave es que Codelco habría actuado de forma negligente”

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Jaime Faria en la qualy del ATP de Río de Janeiro
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Jaime Faria en la qualy del ATP de Río de Janeiro

    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena

    En vivo: el Sevilla de Suazo y Alexis Sánchez enfrenta al Alavés en un duelo clave por el descenso

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Tecnología

    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda
    Mundo

    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda

    Trump proyecta invertir US$ 38 mil millones para ampliar red de centros de detención del ICE

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York