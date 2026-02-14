Amarillos por Chile acepta orden de disolución por parte del Servel: “No desaparecerán nuestros ideales”

Este sábado, Amarillos por Chile emitió un comunicado público en que acepta la resolución por parte del Servicio Electoral (Servel) de disolver el partido junto a otras 13 colectividades que no habrían alcanzado los umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria para mantener su existencia legal.

“Con esta resolución queda establecido que nuestro partido dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo. Sin embargo, todos lo sabemos: no desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos, primero en el rechazo al proyecto de Constitución que se nos presentó en 2022; luego, a declararnos movimiento; y finalmente, a constituirnos como partido político en 2023″, señalan en el texto divulgado en sus redes sociales.

En la declaración por parte de la directiva nacional del partido, resaltaron su participación en las elecciones regionales y municipales de 2024, en las parlamentarias de 2025 y el apoyo que entregaron durante las presidenciales del mismo año a la candidaturas de Evelyn Matthei.

“En cada uno de esos desafíos, nuestras y nuestros militantes desplegaron sus mayores esfuerzos y demostraron fidelidad a las convicciones que nos unen”, resaltaron.

“Aunque, por imperativo legal, el partido deba desaparecer del registro formal, nuestra tarea no concluye aquí. No cerramos una historia: iniciamos una nueva etapa. Seguiremos encontrándonos y uniendo esfuerzos allí donde sea necesario, impulsando una política de acuerdos, de libertad con responsabilidad y de vocación permanente por el bien común”, finalizaron en su declaración.