AMUCH propone al Ejecutivo proyecto para endurecer sanciones por amenazas a alcaldes

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) le propuso este jueves al Ejecutivo un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra quienes amenacen a alcaldes, especialmente en contextos vinculados al crimen organizado.

La iniciativa fue abordada en una reunión sostenida entre el presidente de AMUCH y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios; el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio; el alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González; junto al ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot.

En concreto, los jefes comunales esperan que este proyecto logre posicionarse como una medida concreta dentro del debate legislativo en seguridad.

En esa línea, desde la asociación -que representa a más de 100 municipios- recalcaron que se requiere una señal clara desde el Estado para proteger a quienes ejercen funciones públicas en las comunas y enfrentan directamente al crimen organizado.

Asimismo, advirtieron que cualquier agenda de seguridad será “insuficiente si no se fortalece el rol de los municipios”.

Sobre el tema, Palacios sostuvo que “hoy muchos alcaldes están enfrentando amenazas directas de organizaciones criminales. Esto no solo es grave, es un riesgo para la democracia”.

García Ruminot con parlamentarios RN

Esta misma jornada, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se reunió con las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional en el Palacio de La Moneda para abordar las propuestas de la colectividad en materia de seguridad y control migratorio. En la instancia también participó la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

A la salida del encuentro, Núñez sostuvo que el diálogo con el titular del Interior estuvo centrado en trasparentar las prioridades en cuanto a la agenda de seguridad, especialmente en migración irregular, materia que la parlamentaria definió como tema “prioritario”.

“No basta con declarar que hay que poner a Chile por delante, sino también a hay que poner los votos a disposición. El debate tendrá que asumirse en cada una de las comisiones que empezarán a ver estos temas, pero hay muchas urgencias a proyectos que fueron presentados incluso por la administración anterior o por parlamentarios de manera transversal”, señaló la senadora.