SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ana Victoria Quintana, la carta que propuso Kaiser para Justicia y que terminó en Prevención del Delito de Kast

    La abogada y exfiscal llegó al equipo del republicano, pese a la definición de su partido, los libertarios, de no ser parte del futuro gobierno. De un perfil más técnico, se espera que tenga un rol clave en la coordinación con los municipios y las policías en medidas de prevención.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Fue el pasado 30 de enero cuando la exfiscal Ana Victoria Quintana (51) sostuvo una reunión con la directiva de su colectividad, el Partido Nacional Libertario (PNL), liderada por Johannes Kaiser, para comunicar que había sido contactada por la Oficina del Presidente Electo (OPE). Esto, con el objetivo de que pudiera asumir en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

    Semanas antes, su colectividad había definido no sumarse a la futura administración de José Antonio Kast, cortando así cualquier posibilidad de que sus militantes asumieran algún cargo en la primera o segunda línea del Ejecutivo. Por lo mismo, Quintana se acercó a Kaiser.

    La abogada tenía decidido llegar a la subsecretaría, por lo que alcanzó a un acuerdo con el libertario: suspender su militancia mientras se mantuviera en el Ejecutivo. La figura si bien no existe legalmente, según explican en la colectividad, en concreto significa que se marginará de todas las instancias partidarias.

    “Sería irresponsable de nuestra parte impedir que una de nuestras mejores cartas pueda hacer un aporte”, dijo Kaiser unos días después de ese encuentro.

    Quintana llegó al partido mientras se empezaba a preparar la campaña presidencial, primero para colaborar de forma independiente y después como militante. Debido a su experiencia, Kaiser la involucró rápidamente en su equipo y trabajó en la elaboración del programa de Justicia y también en áreas como seguridad.

    Incluso, integró la lista de nombres que el exabanderado hizo llegar al equipo de Kast para asumir cargos en el gobierno, específicamente para el Ministerio de Justicia, uno de los considerados clave por Kaiser debido a su propuesta para reformar al Poder Judicial.

    El nombre de Quintana, en todo caso, finalmente fue descartado por el equipo del presidente electo, junto a otros propuestos por Kaiser, lo que gatilló la decisión de la directiva de no entrar al gobierno.

    En ese contexto, la decisión de que Quintana se aleje del partido no fue fácil. De hecho, si bien públicamente Kaiser respaldó la definición, lo cierto es que fue el primer golpe para la resolución de la directiva de no ingresar a la administración de Kast y les significó perder a una militante cercana.

    Lo anterior, en un contexto en el que Kaiser había reiterado que no permitirían que militantes asumieran cargos de responsabilidad política, adelantando incluso sanciones. Algo que no ocurrió en el caso de Quintana, donde la decisión de llegar a la subsecretaría se tomó de mutuo acuerdo.

    En ese escenario, de hecho, el diputado y exjefe de campaña de Kaiser, Cristián Labbé, quien ha sido uno de lo más críticos de la decisión del partido, no dudó en escalar su ofensiva contra la directiva acusando un control “autoritario”.

    “Puede ser leído como una salida elegante, pero finalmente lo que está demostrando es que el partido finalmente logra tener el control sobre sus militantes”, afirmó hace unos días por el caso de la exfiscal.

    Según fuentes de la OPE, el puesto que asumirá la exfiscal será clave en la administración, no solo porque trabajará mano a mano con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en uno de los principales focos del “gobierno de emergencia”, sino que tendrá que liderar uno de los temas que se consideran más importantes, como el trabajo más directo con los municipios, las policías y también con las víctimas.

    En ese contexto, en el entorno de Kast reconocen que fueron dos factores los que pesaron para nombrarla: la larga trayectoria que tuvo como fiscal, que se extendió por casi 20 años, pero también el hecho de poner presión a los libertarios pensando en la relación con ese partido una vez Kast entre a La Moneda.

    De hecho, mientras que en el entorno de Kast afirman que en ningún momento se le solicitó congelar su militancia, entre los libertarios destacan que tampoco está contemplado que deje el partido y que “colaborarán en lo que se pueda”.

    Quienes la conocen afirman que es de un perfil principalmente técnico y con mucho conocimiento del funcionamiento del Estado, sobre todo del Poder Judicial, el Ministerio Público y el rol de las policías en el combate contra el crimen organizado.

    Abogada de la Universidad Central, misma casa de estudios de Steinert, a partir de 2004 ingresó al Ministerio Público como fiscal, puesto en el que la mayor parte de su carrera la desarrolló en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

    Allí, se enfocó principalmente en delitos sexuales y de género, violencia intrafamiliar y delitos de alta connotación social. Por ejemplo, uno de los casos que asumió fue el del pastor evangélico Ricardo Cid, acusado por abuso sexual a una menor de 17 años.

    Antes del Ministerio Público también se desempeñó como abogada del departamento jurídico de Maltrato Infantil del Servicio Nacional de Menores (Sename). En esa cargo, participó de la investigación del denominado caso Zacarach, en el que se condenó a Rafael Maureira, líder de la red de pornografía y pedofilia Paidos.

    Tras dejar la Fiscalía, en tanto, trabajó como abogada de la Dirección de Convivencia de la Universidad San Sebastián (USS), donde se mantuvo hasta agosto de 2024.

    Por lo pronto, Quintana ya ha estado preparando su instalación en el Ministerio de Seguridad. Ya ha sostenido dos reuniones formales con Steinert y no se descarta que acompañe a la futura ministra a la reunión bilateral que sostendrá el próximo lunes con el actual jefe de la cartera, Luis Cordero.

    Más sobre:Ana Victoria QuintanaLa Tercera PMJosé Antonio KastJohannes KaiserSubsecretaría de Prevención del DelitoMinisterio de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Lo más leído

    1.
    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    “Transforma SPA”: Jara se suma a la lista de exministros de Boric que abrieron consultoras

    2.
    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    La advertencia de la izquierda a Kast: si no apoya a Bachelet, tensionará la relación entre la oposición y La Moneda

    3.
    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    4.
    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    Gobierno confirma envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista

    5.
    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Derecha se suma a presión por sala cuna: piden a Kast tramitar proyecto con celeridad a contar del 11 de marzo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud
    Chile

    Casi 6 mil cirugías en conjunto durante 2025: sector privado se suma a la reducción de listas de espera en salud

    Entra a operar la última etapa de Ley de Plásticos de un Solo Uso con dudas sobre su implementación

    Mario Olavarría, diputado electo de UDI: “Kast debiera incorporar un tonelaje político relevante para poder hacer frente a la oposición”

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios
    Negocios

    Desde el comercio a los viajes: cómo la baja del dólar se está traduciendo en los precios

    Expertos discrepan sobre la fórmula del proyecto eléctrico que el gobierno busca heredar a la administración de Kast

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol
    El Deportivo

    Un Sudamericano para el olvido: la Roja Sub 20 femenina se despide de Paraguay última en su grupo y sin hacer un gol

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele
    Mundo

    Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

    Trump revoca legislación de la era Obama que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles