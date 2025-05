Tras polémica por eventual uso irregular de licencia médica: Marcos Barraza renuncia a aseoría en Ministerio del Trabajo

09 Noviembre 2023 Entrevista a Marcos Barraza, ex Ministro de Estado, militante del Partido Comunista (PC). Foto: Andres Perez

A través de un comunicado compartido en Instagram, el exministro de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Marcos Barraza (PC), dio a conocer su renuncia al cargo de asesor en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

El exsecretario de Estado salió salpicado en el lío de usos irregulares de licencias médicas que explotó hace unos días a propósito de un informe de Contraloría.

Y es que la Municipalidad de Santiago, lugar donde Barraza trabajó bajo el mandato de Irací Hassler, abrirá un sumario a más de 300 personas por uso de licencias médicas, entre ellas Barraza.

Si bien el exministro descartó cualquier irregularidad como funcionario público en este ámbito, este lunes decidió dejar el puesto que mantuvo hasta hoy como asesor en un ministerio.

“La derecha, y especialmente la actual alcaldía de la Municipalidad de Santiago, me han intentado involucrar a través de una campaña de desprestigio injusta y rebuscadamente mal intencionada en la situación irregular de licencias médicas que observó la Contraloría General de la República”, se lee en el texto.

“Quiero ser extremadamente claro, la acusación es totalmente falsa. No es interpretable, no es relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa”, se agrega.

“Inmediatamente desmentí y transparenté toda la información para que exista absoluta claridad que no existe ninguna irregularidad, y que cualquier investigación objetiva e imparcial llegará a la misma conclusión”, continúa.