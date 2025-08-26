SUSCRÍBETE
Política

Ante inversionistas extranjeros: Boric repasa una vez más a Trump y acusa “arbitrariedad” en la política arancelaria de EE.UU.

El Mandatario, en la inauguración de Enexpro 2025 "Diversifica tu mercado", sostuvo que "en tiempos en donde hay algunos que quieren cerrar las fronteras o tratar mal a los vecinos, o a países de diferentes culturas, nosotros -dijo- estamos caminando en la dirección contraria".

Por 
Alonso Aranda
 
David Tralma
El Presidente Gabriel Boric. Foto archivo: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

En el marco de su participación en la ceremonia inaugural de Enexpro 2025 “Diversifica tu mercado”, el Presidente Gabriel Boric volvió a apuntar en contra del Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, esta vez por el alza generalizada de aranceles para las importaciones del resto del mundo.

El Jefe de Estado, ante los inversionistas extranjeros y todos los presentes en la actividad desarrollada en el Hotel Le Méridien, acusó de arbitrario el incremento de impuestos impulsado por la administración de su par norteamericano.

“Hoy las exportaciones chilenas pasan por un gran momento. El 2024 fue un año de récords, ya que el valor exportado por Chile superó por primera vez los 100.000 millones de dólares. Y esta cifra destaca aún más en un contexto de grandes turbulencias en el comercio. Piensen solamente el caso de India. Estados Unidos acaba de aplicar una tarifa de 25 más 25 por ciento a las importaciones de India. Y además con la arbitrariedad que ya conocemos con la que está operando Estados Unidos”, dijo.

Respecto a ese escenario mundial, Boric remarcó que “para países medianos como Chile, se abren un montón de oportunidades”.

El Mandatario, en la jornada de ayer lunes, también tuvo palabras en contra de Trump, en relación a la revisión que está haciendo la Casa Blanca del contenido de los museos Smithsonian. “¿Se imaginan si en Chile el gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos", escribió en su cuenta de X.

Más adelante en Enexpro, el Presidente volvió a insistir en que en materia económica hoy existe incertidumbre a nivel global y destacó el momento que vive Chile.

“Las exportaciones chilenas lejos de estar estancadas siguen creciendo, incluso en medio de la incertidumbre global. Lo veíamos con el ministro de Hacienda (Nicolás Grau) recién. Como las exportaciones chilenas en el primer semestre crecieron 9,3%, empujando hacia arriba la economía de todo el país. Y vamos a seguir potenciando esto porque Chile creció una vez más por sobre las expectativas el segundo trimestre de este año. Y vamos a continuar por esta senda. Nos quedan siete meses de arduo trabajo por el país y por las familias”, remarcó.

En la parte final de su intervención, dirigiéndose directamente a los inversionistas extranjeros, señaló: “Sabemos que el crecimiento de las exportaciones, y Chile lo ha demostrado, es un motor del desarrollo. Y que en tiempos en donde hay algunos que quieren cerrar las fronteras o tratar mal a los vecinos, o a países de diferentes culturas, nosotros -dijo- estamos caminando en la dirección contraria”.

“Con los brazos abiertos les decimos. queremos aprender de ustedes, queremos enseñar lo que hemos podido desarrollar en estas últimas décadas y queremos desarrollarnos de una manera más justa, y más próspera, para toda nuestra población, y también pensando en el resto del mundo”, cerró.

