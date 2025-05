Ante posible irregularidad en licencia médica: Jara afirma que Barraza “tendrá que someterse al mismo estándar que los demás”

Tras el informe de Contraloría sobre licencias médicas en el sector público, Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y Familia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, descartó irregularidades respecto a reposos solicitados por su parte durante su cargo como jefe de gabinete de la exalcaldesa Irací Hassler (PC) en la Municipalidad de Santiago.

Esto luego de que se T13 diera a conocer que Barraza habría solicitado días administrativos entre el 4 y 6 de octubre de 2023 para un viaje, y que posteriormente presentó una licencia médica para el 9 y 10 de ese mismo mes.

A través de un comunicado, el exsecretario de Estado aseguró que “no hay un abuso, sino una situación real de enfermedad”.

09 Noviembre 2023 Entrevista a Marcos Barraza, ex Ministro de Estado, militante del Partido Comunista (PC). Foto: Andres Perez Andres Perez

Bajo este marco, considerando su militancia comunista, la candidata presidencial de ese partido, Jeannette Jara, fue consultada al respecto.

Ante la interrogante, la aspirante presidencial respondió: “Respecto de Marcos Barraza, yo quiero decir que no es cercano a mí solamente en términos políticos, sino que también hemos tenido una trayectoria juntos. Fuimos juntos desde jóvenes, tuvimos una carrera y hoy día está pasando por esta situación”.

“Entiendo que sacó un comunicado explicando algunas cosas, pero él también tendrá que someterse a la misma vara y estándar que todas las demás personas”, agregó Jara.

Luego, fue inquirida sobre si Barraza habría tenido participación en su comando de campaña a la Presidencia.

“A mí me habría encantado que él pudiera formar parte del comando y tener un rol muy fundamental, pero lamentablemente, por motivos laborales, no lo hizo. Y sí, por cierto, me entrega su opinión y algunos consejos permanentemente”, comentó.