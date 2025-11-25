“Aprendamos la lección”: la advertencia de Alessandri (RN) a Chile Vamos para incorporarse a eventual gobierno de Kast

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), abordó este martes la derrota de Evelyn Matthei y con ello el futuro de Chile Vamos, haciendo un llamado a “reenfocar” el futuro de la coalición.

Y es que ya se instaló todo un debate sobre qué debería pasar con CHV tras los resultados electorales de la primera vuelta. Algunos apuntan a su fin, otros a una posible fusión con otras fuerzas.

Por su parte, el jefe comunal defiende que el bloque debe mantener su columna vertebral, pero a la vez colaborar con el eventual futuro gobierno de José Antonio Kast.

Así lo transmitió en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera. “Hoy día estamos enfocados en avanzar en la campaña y sacar a José Antonio Kast como Presidente, ese es el único fin”, señaló.

Eso sí, sostuvo que luego deberán discutir el destino de Chile Vamos: “No podemos rehuir a ese debate, porque las últimas dos elecciones presidenciales para Chile Vamos han sido desastrosas, y yo creo que esta coalición, si bien todavía respira, tenemos que reenfocarla, porque claramente no estamos haciendo sintonía con la ciudadanía” .

Dicho eso, enfatizó: “Prefiero que mantengamos nuestra propia línea, pero sí aportando”.

Consultado directamente sobre si apuntaba a sumarse a un eventual gobierno de Kast, pero no a una coalición con republicanos, dijo: “Sí, yo creo que tenemos buenos cuadros preparados, para qué decir, en el área económica (...) no nos podemos restar, no podemos ser mezquinos”.

En ese sentido, al ser requerido sobre cómo evitarán transformarse en un vagón de cola de republicanos, el alcalde respondió: “Hay que aprender la lección del Socialismo Democrático en el gobierno del Presidente Boric, que lo llamaron a los diez meses de gobierno cuando estaban haciendo agua por todos lados”.

“Salió Izkia Siches, llegó Carolina Tohá (...) Aprendamos de esa elección, integrémonos, generemos la confianza, formemos parte de un inicio y seamos parte, sintámonos parte para que no pase lo que le pasó al Socialismo Democrático con el gobierno del Presidente Boric”, añadió.

¿Bailar al ritmo de Parisi?

Además, el alcalde se distanció de la idea de que José Antonio Kast asista al programa Bad Boys de Franco Parisi, el tercer candidato más votado de la primera vuelta.

“Yo creo que para qué exponerse más, yo creo que tampoco hay que bailar al ritmo de Franco Parisi, yo creo que hay que ir a captar al votante de Franco Parisi, yo creo que José Antonio está muy por encima de eso y va a ir a los dos debates que siempre se han hecho para la segunda vuelta, que es el de Archi y el de Anatel", sostuvo.

