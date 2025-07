Arturo Barrios plantea que el PS y el PPD deberían fusionarse: “No hay ninguna razón para que existan dos partidos”

El vicepresidente del Partido Socialista (PC), el diputado Arturo Barrios, sostuvo este viernes que su partido, junto al Partido por la Democracia (PPD), debieran fusionarse en una sola colectividad.

En entrevista con Radio Infinita, el representante del Distrito 7 de la Región de Valparaíso, planteó que fue un “error” la creación de las dos colectividades y defendió el “protagonismo” del PS en la escena política nacional.

El diputado Barrios planteó que “yo siempre he pensado que cuando ya nacieron los dos partidos, yo creo que fue un tremendo error. Creo que no tenemos ninguna diferencia sustantiva (entre PS y PPD) para decirlo derechamente, pero obviamente tienen ritos, maneras, estéticas, distintas y eso es aceptable, es normal".

Consultado respecto a una eventual fusión entre ambas colectividades, Barrios aseguró que “yo creo que no hay ninguna razón para que existan dos partidos”.

“Creo que el PS y el PPD tenemos troncos comunes, uno va a las regiones y muchos de los PPD fueron socialistas y muchos socialistas se fueron al PPD”, agregó respecto a ambas fuerzas políticas de izquierda.

“Somos como primos hermanos”, calificó la relación entre ambas tiendas, aunque reafirmó que no es un tema que esté actualmente en la agenda.

El diputado Barrios, también defendió el rol del PS en la escena política actual y defendió el protagonismo de la colectividad.

“El PS es un partido que está imbuido en la historia de Chile (…) es uno de los partidos ancla del oficialismo actualmente. Entonces, nosotros no hacemos mucha diferencia, o al menos yo, no hago muchas diferencias con Carolina Tohá. Este espacio político le ha dado al gobierno de Boric, dos vicepresidentes y ha entregado cuadros políticos que trabajan muy bien”, aseguró.

Respecto a una “reconstrucción” del Socialismo Democrático, derrotado en las pasadas elecciones primarias del 29 de junio, Barrios planteó que a diferencia de antaño, a las personas no pareciera importarles la militancia en el Partido Comunista (PC) de Jeannette Jara.

“Al parecer a la gente le da lo mismo. No es bajo los parámetros de lo que se entendía siempre y se decía ‘no, es que es comunista’, ‘es que está por la dictadura del proletariado’, ‘está porque se coman las guaguas’. No hay aquello. Al parecer a la gente no le importa”, apostó.

Barrios también recordó que “nuestra última presencia en una presidencial es Michelle Bachelet” e hizo un mea culpa, al señalar que “creo que hemos tenido poca capacidad de articular nuevos liderazgos”.

Liderazgo de Jeannette Jara

Consultado por la capacidad de articulación de la abanderada oficialista, a diferencia de alguna carta del Socialismo Democrático, Barrios planteó que “el liderazgo de Jeannette Jara es un liderazgo de nuevo tipo. Va a romper los esquemas, está por sobre, inclusive, lo que marcan las dos coaliciones que sustentan al gobierno de Gabriel Boric. Es una cosa distinta”.

En esa línea también tuvo un diagnóstico para la candidatura de la opositora Evelyn Matthei, afirmando que la abanderada “no da con el tono para construir un liderazgo de derecha”.

Asimismo, apostó a que, en diciembre próximo, durante una eventual segunda vuelta, quienes disputarán llegar a La Moneda serán Jara y José Antonio Kast.

“Yo estoy seguro que va a haber segunda vuelta entre Jara y Kast. Cuando uno pierde nueve puntos en un mes, es porque algo está pasando. Matthei trató de posicionarse de una manera y se equivocó rotundamente”, manifestó.