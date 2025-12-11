VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Esto, luego de que la propia candidata oficialista publicara en sus redes sociales un comprobante que indicaba que el pago, efectivamente, se había hecho en 2020, luego de que en la web circulara un documento que fechaba tal trámite en 2025.

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios
    Diego Martin

    Tras la controversia generada el martes en el debate de Anatel por una deuda que la candidata oficialista, Jeannette Jara, mantenía por circular sin TAG en 2019, la firma Autopase -encargada de los pagos por transitar por las autopistas- respaldó la versión de la exministra del Trabajo, quien aseguró que había realizado el pago en 2020 y no así en el presente año, como se le enrostró en el cara a cara televisivo con José Antonio Kast.

    Cabe recordar que la propia Jeannete Jara publicó esta tarde en sus redes sociales un comprobante que indicaba que el pago, efectivamente, se había hecho en 2020, luego de que en la web circulara un documento que fechaba el trámite en noviembre de 2025, lo que la militante comunista calificó de “fake news”.

    Ante esto, Autopase, a través de un comunicado de prensa, asumió responsabilidad en la confusión de fechas, al señalar que “luego de revisar los antecedentes mencionados, hemos detectado que hay una inconsistencia entre las fechas de pago informadas en el documento emitido por esta plataforma y la fecha de pago efectiva en que la usuaria canceló la deuda en cuestión”.

    Agregaron que, considerando lo anterior, “hemos iniciado una evaluación y revisión exhaustiva de esta funcionalidad (la emisión de certificados de pago), por lo cual estará desactivada por los próximos días”, para finalizar señalando que “como Autopase lamentamos profundamente los inconvenientes causados”.

