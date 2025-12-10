Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento falso provino de la Municipalidad de Santiago

Uno de los tópicos que generó más controversia en el debate de la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) realizado el martes fue una deuda que la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, mantenía por circular sin TAG en 2019.

A la abanderada de Unidad por Chile se le consultó por qué había saldado esa deuda -que superaba los $600 mil- seis años después de la infracción. Esto, debido a que había un documento de Autopase que señalaba que este monto adeudado había sido pagado en noviembre de 2025. En ese momento, Jara acusó que se trataba de una noticia falsa, que la deuda había sido subsanada poco tiempo después de la infracción y que el monto era elevado por otras razones, no por atrasos.

Esta jornada, luego de una actividad con agricultores en Peumo, Región de O’Higgins, Jara fue nuevamente inquirida sobre este punto y sobre por qué no difundía algún comprobante de pago que acreditara su versión. “La verdad yo no soy la que tiene que exhibir comprobantes. Alguien aquí está mintiendo y si tiene alguna prueba que la exhiba. Entiendo que anda dando vuelta un papel, pero eso es falso”, dijo.

“Fíjese que me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira. De todas maneras, no he podido sacar yo mi comprobante porque estoy en Peumo ahora, pero ¿sabe? no soy yo la llamada a aclarar esto. Es falso completamente y solo demuestra mucha desesperación", añadió en alusión al municipio dirigido por Mario Desbordes (RN).

A estas acusaciones, más tarde Desbordes respondió mediante su cuenta en X: “Te pillan mintiendo, y en vez de reconocer y al menos disculparte, lanzas otra mentira muy burda. La información que circula sobre tus deudas de TAG no proviene de funcionarios municipales, ni ha salido de ninguna base de datos o fuente municipal. En otras circunstancias quizás nos querellaríamos por semejante falsedad. No te voy a dar en el gusto en plena campaña. Después del 14 conversamos", escribió el alcalde.

Con todo y pese a que en un principio Jara se negó a exhibir un comprobante, de igual manera lo hizo mediante sus redes sociales a eso de las 16.50 horas. “Aunque fui clara en reiteradas ocasiones, algunos insisten en instalar mentiras sobre mí. Les dejo el comprobante de pago que confirma lo que señalé insistentemente. Basta de fake news", zanjó.