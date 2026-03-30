Avanza estrategia de reinscripción del PSC: Se concreta proceso de formación del Partido Cristiano de Chile

Durante la jornada de este lunes inició oficialmente el proceso de formación del Partido Cristiano de Chile, colectividad conformada por los miembros de lo que fue el Partido Social Cristiano (PSC). Esto a casi dos meses de la resolución del Consejo Ejecutivo del Servicio Electoral (Servel) que disolvió trece partidos políticos, entre ellos el PSC.

A través de sus redes sociales, la colectividad comunicó la consolidación oficial como partido en formación luego de dos meses del inicio del proceso de reinscripción de forma paralela a la resolución del Servel.

“El Partido Cristiano anuncia su constitución como partido en formación y continúa con su vocación de servicio público. Somos un partido de gobierno y nos declaramos parte del proyecto que encabeza el Presidente de la República José Antonio Kast, desde esa convicción asumimos la responsabilidad de aportar al rumbo del país”, expresaron a través de un comunicado.

“Estamos de vuelta, lo que antes fue el Partido Social Cristiano se presenta hoy renovado como Partido Cristiano de Chile, con una identidad clara, principios cristianos y un compromiso firme con el bien común”, agregaron.

Según detallaron previamente desde la tienda, la siguiente etapa contempla la apertura del proceso de afiliación a través del sistema oficial, que se desarrollará bajo nuevas condicionas a raíz de la eventual aprobación de la reforma al sistema político en el Congreso. Esto ya que el número de afiliaciones requeridas para constituir un partido político aumentó tras las elecciones.

En tanto, este visto bueno del Servel a la colectividad abre la puerta a iniciar la recolección de firmas y avanzar en la constitución formal del nuevo partido.