Bachelet: “Necesitamos que la sociedad se organice para que la excepcionalidad no sea el único camino para las mujeres”

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer en la Universidad de Chile, la expresidenta Michelle Bachelet Jeria, egresada de la casa de estudios, dictó esta mediodía la charla magistral “Liderazgos para el futuro: educando para la igualdad de género”.

El acto se realizó en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, en Alameda, y contó con la presencia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, entre las autoridades asistentes.

La expresidenta Michelle Bachelet en el acto de conmemoración del 8M en la Universidad de Chile. Foto: captura de video.

Bachelet ha desarrollado una intensa agenda relacionada al 8M y ayer fue la figura central en la ceremonia que se realizó en La Moneda para conmemorar esta fecha.

En su alocución de este jueves, la exgobernante manifestó su satisfacción por el hecho de que Rosa Devés se haya convertido en la primera mujer en asumir la rectoría de la casa de estudios en sus 180 años de historia, algo que a su juicio “marca” la conmemoración este año.

La exmandataria también recordó a su madre, Ángela Jeria -fallecida en julio de 2020- y relató una serie de anécdotas y vivencias relacionadas con la lucha de igualdad de las mujeres y la apertura de espacios.

Asimismo, abordó las cifras del estudio de ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) sobre el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave de género, que advierte que si se mantiene el actual nivel de progreso, se necesitarán hasta 286 años para cerrar las brechas en materia de protección legal y en eliminar las leyes discriminatorias, 140 años para alcanzar la representación equitativa en los puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, y al menos 40 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales.

Frente a ello, hizo hincapié en la importancia de la educación para revertir esa tendencia.

“Las tomas de decisiones particulares y generales no pueden seguir excluyendo a las mujeres. Simplemente ya no es tolerable seguir invisibilizando miradas y talentos. Y se acabaron las excusas: la construcción de nuestra vida común es con las mujeres, en el mismo nivel, en los mismos espacios. Esa es la batalla que estará siempre vigente y siempre renovada”, planteó.

“No podemos darnos el lujo de reducir a la mitad el potencial de nuestro desarrollo”, recalcó la exmandataria.

Por otro lado, recordó su paso por el Ministerio de Defensa, cuando en enero de 2002, hace ya más de de dos décadas, en el gobierno de Ricardo Lagos, se transformó en la primera mujer en encabezar esa cartera en Chile.

Foto: Luis Bozzo B./ Agencia Uno.

“Vayamos más allá del otorgamiento de oportunidades a la población excluida o dominada, vayamos más allá de los porcentajes de cuotas, porque las mujeres no pueden aspirar solamente a ser una primera en una posición o llegar al 50% matemático. Yo siempre decía, claro, he sido la primera ministra de Defensa en Chile y la quinta en el mundo, en la historia de la humanidad, pero eso muestra lo mal que está la humanidad, no que uno sea tan excepcional”, comentó entre risas de la audiencia.

“Creo que la igualdad de género tiene una agenda de futuro en torno a la superación de estereotipos, a la eliminación de la violencia de género, al cierra de brechas inaceptables en el Siglo XXI. Es tiempo de agregar a esta agenda de futuro la creación de condiciones para un verdadero equilibrio del poder, esto es que junto con eliminar barreras para acceder a posiciones, sean profesionales o cargos preferentes, simbólicos, pongamos atención en aquello que permite la permanencia y el crecimiento de las mujeres en estas posiciones”, propuso.

“Y no podemos descansar en las pioneras. Necesitamos que la sociedad se organice para que la excepcionalidad no sea el único camino para las mujeres, porque ese costo es altísimo para esas mujeres, pero también para la sociedad”, argumentó.