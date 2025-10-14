SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

La exmandataria se reunió en Beijing con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien la catalogó como una "figura política de renombre mundial" y una “amiga de larga data del pueblo chino”.

Por 
Alonso Aranda
 
David Tralma
Santiago 28 de abril 2025. Se realiza la eremonia del 98 aniversario de Carabineros de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El despliegue internacional de la expresidenta Michelle Bachelet para visibilizar su candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) encontró buena recepción en Beijing, donde este lunes inició una serie de actividades con miras a la cruzada impulsada desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Para la otrora directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la entidad internacional, China en un país clave para su postulación a las elecciones de 2026.

Si bien la exmandataria se encuentra allá en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, relativo a los derechos de las mujeres -invitada previo a convertirse en candidata a la sucesión del portugués António Guterres-, la expectativa es, tal como lo ha hecho estas semanas, que aproveche la instancia para visibilizar su nominación a la ONU.

En ese contexto, Bachelet se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, quien no escatimó en elogios para la chilena.

En concreto, destacó su papel en el avance de una asociación estratégica integral entre China y Chile durante su presidencia y sus contribuciones a la igualdad de género como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, consigna China Daily.

Asimismo, Wang destacó a Bachelet como una “figura política de renombre mundial” y una “amiga de larga data del pueblo chino”, recoge el medio local.

En la publicación además se agrega que el canciller chino expresó su esperanza de que Bachelet “siga contribuyendo positivamente a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a la paz y la estabilidad mundiales”.

Bachelet, por su parte, en la cita manifestó que el desarrollo de alto nivel de las relaciones entre Chile y China refleja valores compartidos, apoyo mutuo al multilateralismo, resolución pacífica de disputas y el papel central de la ONU en los asuntos internacionales.

De acuerdo al citado medio, la expresidenta también solicitó esfuerzos conjuntos “para fortalecer la ONU a través de reformas y abordar los desafíos globales”, y se señala que “expresó su apoyo a la visión de China de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad para crear un futuro mejor para todos”.

El apoyo de los chinos es fundamental para la candidatura de Bachelet, pues Beijing es una de las cinco potencias que tienen poder de veto dentro del crucial Consejo de Seguridad de la ONU.

Así, las palabras del ministro de RR.EE. se suman a la señal que dio el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien dijo en septiembre que “la señora Bachelet goza del respeto de muchos países, incluida China”.

Esto ha apaciguado los temores de algunos sobre la posición que tomaría China ante la candidatura de Bachelet, que en el pasado redactó un negativo informe en materia de DD.HH. contra la administración del país oriental.

Más sobre:Michelle BacheletONUChinaWang Yi

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos
Chile

Condenan a ocho integrantes del “Tren de Aragua” por secuestro ocurrido en Los Vilos

Camión del Ejército sufre accidente en el Maule: nueve ocupantes quedaron lesionados

Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Negocios

Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Tendencias

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas
El Deportivo

Remontada histórica: Japón vence a Brasil por primera vez en un partidazo y Carlo Ancelotti se llena de críticas

La emotiva reflexión de Humberto Suazo tras su retorno a las canchas con San Luis: “He jugado más de la cuenta”

El sentido llamado del Presidente Boric a los empresarios en Enade para apoyar económicamente a los Cóndores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”
Cultura y entretención

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

El cantante australiano Ruel se suma al festival Lollapalooza Chile 2026

Jorge Drexler vuelve a Chile con concierto estelar en 2026

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento
Mundo

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad
Paula

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes