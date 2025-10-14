Bachelet recibe elogios de canciller de China en medio de despliegue internacional por Secretaría General de la ONU

Santiago 28 de abril 2025. Se realiza la eremonia del 98 aniversario de Carabineros de Chile. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El despliegue internacional de la expresidenta Michelle Bachelet para visibilizar su candidatura para la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU) encontró buena recepción en Beijing, donde este lunes inició una serie de actividades con miras a la cruzada impulsada desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Para la otrora directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la entidad internacional, China en un país clave para su postulación a las elecciones de 2026.

Si bien la exmandataria se encuentra allá en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, relativo a los derechos de las mujeres -invitada previo a convertirse en candidata a la sucesión del portugués António Guterres-, la expectativa es, tal como lo ha hecho estas semanas, que aproveche la instancia para visibilizar su nominación a la ONU.

En ese contexto, Bachelet se reunió este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi, quien no escatimó en elogios para la chilena.

En concreto, destacó su papel en el avance de una asociación estratégica integral entre China y Chile durante su presidencia y sus contribuciones a la igualdad de género como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, consigna China Daily.

Asimismo, Wang destacó a Bachelet como una “figura política de renombre mundial” y una “amiga de larga data del pueblo chino”, recoge el medio local.

En la publicación además se agrega que el canciller chino expresó su esperanza de que Bachelet “siga contribuyendo positivamente a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a la paz y la estabilidad mundiales”.

Bachelet, por su parte, en la cita manifestó que el desarrollo de alto nivel de las relaciones entre Chile y China refleja valores compartidos, apoyo mutuo al multilateralismo, resolución pacífica de disputas y el papel central de la ONU en los asuntos internacionales.

De acuerdo al citado medio, la expresidenta también solicitó esfuerzos conjuntos “para fortalecer la ONU a través de reformas y abordar los desafíos globales”, y se señala que “expresó su apoyo a la visión de China de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad para crear un futuro mejor para todos”.

El apoyo de los chinos es fundamental para la candidatura de Bachelet, pues Beijing es una de las cinco potencias que tienen poder de veto dentro del crucial Consejo de Seguridad de la ONU.

Así, las palabras del ministro de RR.EE. se suman a la señal que dio el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, quien dijo en septiembre que “la señora Bachelet goza del respeto de muchos países, incluida China”.

Esto ha apaciguado los temores de algunos sobre la posición que tomaría China ante la candidatura de Bachelet, que en el pasado redactó un negativo informe en materia de DD.HH. contra la administración del país oriental.