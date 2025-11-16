Bachelet remarca diferencias entre Jara y Boric: “Cada candidato es distinto, no es nunca de continuidad”

Hasta el Complejo Educacional La Reina, llegó la expresidenta Michelle Bachelet pasadas las 9.00 de la mañana para emitir su voto en estas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Tras sufragar, la exmandataria conversó con la prensa y dijo esperar que el nuevo gobierno “construya sobre lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores”.

“Lo que quisiera yo, por supuesto, es que sea sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda seguir la economía funcionando bien, pero por sobre todo que las personas puedan vivir en mejores condiciones con mayor bienestar, con mayores condiciones de salud, educación, etcétera, pero también con más tranquilidad", sostuvo.

Respecto a las críticas que han surgido en contra de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, por ser calificada como la continuidad del gobierno Gabriel Boric, la expresidenta recalcó que “cada candidato es distinto”.

“Aunque pueda pertenecer a un cierto grupo político, al presentar, al plantear su propuesta, plantea la propuesta de futuro del país, a partir de lo que hoy día se está viviendo” , indicó.

En esa línea, señaló que "cada candidato es distinto, es un candidato nunca de continuidad. Es un candidato nuevo. Yo creo que es súper importante la unidad de todas las fuerzas democráticas progresistas", sostuvo.