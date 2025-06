Bachelet sostiene que cambios en penal Punta Peuco deben hacerse “con el respeto que corresponde a todas las partes involucradas”

Michelle Bachelet (PS), la única exmandataria que estuvo presente en la cuenta pública 2025, se refirió a uno de los anuncios más llamativos que hizo esta jornada el Presidente Gabriel Boric: la conversión de Punta Peuco -cárcel que alberga a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos- a un penal común.

“Ese es el único tema que les interesa muchachos, sorprendente”, ironizó entre risas cuando la prensa le consultó sobre este punto.

Luego hizo referencia a cuando en su periodo como Presidenta intentó cerrar el penal, lo que no se concretó debido a que el ministro de Justicia de entonces, Jaime Campos, se negó a firmar el decreto correspondiente: “La verdad es que no hay ninguna novedad. Ustedes saben que yo intenté hacer algo similar y no resultó”.

“Así que a mi me parece que el Presidente tiene el derecho de tomar una decisión de esta naturaleza, siempre que se haga con todo el respeto que corresponde a todas las partes involucradas”, aseveró.

Respecto de la cuenta pública, Bachelet resaltó que ésta fue de “alto nivel político”. “Algo que creo que es clave y sigue siendo clave y va a seguir siendo clave para futuros gobiernos, es que gobernabilidad implica tener la capacidad de construir acuerdos entre quienes piensan distintos y el Presidente no sólo lo señaló como principio básico sino que con ejemplos concretos", destacó.

Guerra en Medio Oriente

La exmandataria también tuvo palabras para la guerra entre Israel y Hamas, así como la grave situación humanitaria en Gaza, tema que fue tratado por el Presidente en la ceremonia y sobre el que anunció medidas. “Toda mi vida y por cierto como comisionada de los Derechos Humanos, siempre postulé que es indispensable el respeto a los Derechos Humanos, al derecho internacional y me parece que esa es una de las tareas a las que la comunidad internacional tiene que dedicarse para conseguir paz en esa zona del mundo”, comentó Bachelet.

“Sin duda que todos condenamos la masacre que hizo Hamas en su momento. Lo condenamos, pero también nos ha parecido que no hay ninguna proporcionalidad entre lo que pasó y lo que ha seguido pasando. Condenamos fuertemente todas las violaciones y todas las muertes a tantas personas, mujeres y niños inocentes que están perdiendo la vida por un conflicto, que tal como dijo el Presidente Boric, es un conflicto generado por un gobierno que toma ciertas divisiones y no por los pueblos", añadió.

Cuando se le consultó sobre un eventual cese de relaciones con Israel como manera de hacer frente al conflicto, Bachelet aseveró : “Tengo la esperanza de que la comunidad internacional pueda tener resultados frente a una tragedia de esta naturaleza (...) Creo que es clave, antes de tomar decisiones de esa naturaleza, que Chile pueda seguir jugando un rol fundamental en tratar de llevar a las partes a decisiones que aseguren la paz y el respeto".