SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bancada UDI exige renuncia del ministro Montes por posibles deudas millonarias del Minvu

Los legisladores se negaron a tramitar la Ley de Presupuestos en virtud de estos antecedentes, que han sido desmentidos por el Ejecutivo.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Los diputados Marlene Pérez y Juan Manuel Fuenzalida.

La bancada UDI exigió este domingo la renuncia inmediata del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), a raíz de la acusación que realizó el pasado jueves la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), respecto de falta de transparencia desde La Moneda sobre el estado de las finanzas públicas y en particular, que los pagos suscritos por el Minvu “se están pateando para el próximo gobierno”.

Junto con condicionar la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2026 -a solo días de ingresarse como proyecto- la abanderada afirmó que el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (Serviu) registra una deuda por $300 mil millones, lo que –a su juicio–“pone en crisis la política habitacional”. Adicionalmente, según un reportaje del Diario Financiero publicado el viernes, el Minvu mantendría una deuda acumulada cercana a los US$ 1.000 millones.

Santiago, 23 de septiembre de 2025. La Candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, participa del ciclo de conversatorios de candidatos presidenciales de la Universidad del Desarrollo en el aula magna del campus central Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

Si bien el Ejecutivo desmintió las acusaciones explicando que se trata de los procesos propios de los pagos de facturas y enfatizaron que el Plan de Emergencia Habitacional sigue en marcha, la subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez, y el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida, apoyaron la creación de una comisión investigadora sobre este asunto y advirtieron que evaluarán presentar una acusación constitucional hacia Montes y otros ministros, incluso después de terminada esta administración.

A juicio de los legisladores UDI, “la presencia del ministro Montes se ha vuelto absolutamente insostenible. No sólo el Gobierno ha enfrentado graves falencias y problemas con el Plan de Emergencia Habitacional, sino que ahora, además, arrastran una deuda millonaria que junto con poner en duda el cumplimiento de los compromisos que adquirieron, dejará a la futura administración con un déficit estructural difícil de resolver".

18/02/2025 - CARLOS MONTES, MINISTRO DE VIVIENDA - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Y no estamos hablando de la construcción de cualquier tipo de obra, sino que de las viviendas destinadas a las familias más vulnerables de nuestro país, quienes incluso pueden ver amenazado su sueño de la casa propia producto de la mala gestión del ministerio. Es imprescindible que se ejerzan todas las responsabilidades políticas que correspondan, partiendo con la salida de Montes”, añadieron.

Adicionalmente, apuntaron a Montes al señalar los retrasos en la reconstrucción de viviendas por el megaincendio de Valparaíso en 2024 y el caso convenios, que estalló al revelarse los millonarios contratos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, hoy bajo investigación.

Diputados Juan Manuel Fuenzalida y Marlene Pérez.

Junto con ello, reiteraron su negativa a discutir la Ley de Presupuestos: “El gobierno no puede pretender que comencemos la discusión sin transparentar cuál es el nivel de deuda que mantienen, cuáles son los pagos que pretenden aplazar para el próximo año y cuál es la verdadera situación fiscal del país. Porque al menos por lo que hemos conocido hasta ahora, todo apunta a que el actual escenario es realmente grave y que las actuales autoridades sólo buscan desligarse”.

Más sobre:UDICarlos MontesViviendaMinvuDeudas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por balacera: tres sujetos son detenidos en Quinta Normal por porte ilegal de armas, municiones y droga

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumado y frustrado de su hija e hijo en Chiguayante

Criteria: Jara se mantiene liderando carrera presidencial, Kast y Matthei le siguen pese a anotar leves bajas

Trump adelanta que hay “algo especial” en marcha en Medio Oriente

Israel celebra sanciones a Irán por programa nuclear: “Es un avance en respuesta a las continuas violaciones”

María Teresa Cárdenas será la encargada de liderar el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas y Escritoras

Lo más leído

1.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

2.
Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

Alcaldesa de Quilpué por demolición de toma: “Frente a un desalojo de esta magnitud y origen nadie podría no tener dudas”

3.
Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

Cristián Valenzuela: cómo opera el cerebro tras la campaña de Kast

4.
Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

5.
Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Paula Nárvaez y postulación de Bachelet a la ONU: “No tengo dudas de que quienes quieren conducir los destinos de nuestra patria van a estar a la altura”

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Real Sociedad por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 28 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Por balacera: tres sujetos son detenidos en Quinta Normal por porte ilegal de armas, municiones y droga
Chile

Por balacera: tres sujetos son detenidos en Quinta Normal por porte ilegal de armas, municiones y droga

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Bancada UDI exige renuncia del ministro Montes por posibles deudas millonarias del Minvu

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York
Negocios

Chile sentencia el negacionismo climático y refuerza su compromiso hacia la sostenibilidad global en Nueva York

Ximena Rincón: “Hay que hacer una revisión con lupa del Presupuesto 2026”

Jorge Quiroz: “Me han dicho que otra cosa es con guitarra, y lo que yo les digo es que cuando ellos tocaron guitarra desafinaron”

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito
Tendencias

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Ghost of Yotei: la venganza como motor

Chile vence a Argentina y se corona como campeón invicto en el Sudamericano Sub 16 de Balonmano
El Deportivo

Chile vence a Argentina y se corona como campeón invicto en el Sudamericano Sub 16 de Balonmano

Otra genialidad de Alexis: Sevilla logra una victoria heroica en su visita al Rayo con Sánchez y Suazo como figuras

“La gran figura del local”: prensa argentina resalta la aparición goleadora de Lautaro Millán con la Roja Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Ramón Díaz Eterovic: “Si uno quiere palpitar lo que se vive en cada país, es bueno empezar desde la novela negra”

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumado y frustrado de su hija e hijo en Chiguayante
Mundo

Detienen a mujer de 64 años que era buscada por parricidios consumado y frustrado de su hija e hijo en Chiguayante

Trump adelanta que hay “algo especial” en marcha en Medio Oriente

Israel celebra sanciones a Irán por programa nuclear: “Es un avance en respuesta a las continuas violaciones”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición