Política

Bárbara Figueroa apunta a Guillermo Ramírez por presentación que dejó a Daniel Jadue fuera de la carrera parlamentaria

La dirigente comunista afirmó que el timonel UDI "fue a competir por el distrito 9 sabiendo siempre que iban a llegar a hacer una presentación al Tribunal Electoral”, en alusión a la resolución que terminó con las aspiraciones del exalcalde PC.

José Navarrete 
José Navarrete
JAVIER TORRES/ATON CHILE

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa representante de la tienda de la hoy y el martillo en el comando de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, defendió la presentación de Daniel Jadue como candidato a la Cámara de Diputados.

El pasado 12 de septiembre, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) informó que acogió la apelación presentada por el abogado de Renovación Nacional Marcelo Brunet que buscaba que se excluyera del padrón electoral al exalcalde de Recoleta por su condición de acusado por el Ministerio Público por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción.

Jadue aspiraba a competir por el distrito 9 que incluye la comuna que él mismo dirigió entre 2012 y 2014.

Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) postula en ese distrito, en la lista opositora Chile Grande y Unido.

“En el fondo acá lo que la derecha hizo fue hacer una vuelta, pero una vuelta ingeniosa. Démosle ese valor. Fueron por la vía de quitarle el derecho ciudadano a Daniel. Y por esa vía, impedirle el voto. Impedirle el voto significa no ser parte del padrón. No ser parte del padrón significa que tú no puedes ser candidato. Esa fue la vuelta que se hizo. No se le objetó la candidatura propiamente tal”, explicó Figueroa en entrevista este domingo en radio Nuevo Mundo.

La dirigente comunista precisó que en este caso “el partido afectado queda sin ninguna posibilidad de reemplazo, porque no es un problema de omisión ni es un problema administrativo del Servel”.

“Eso fue exprofeso por una presentación que se hizo con la intención de impedir que Daniel compitiese. Y yo voy a volver a reafirmarlo: esa fue una decisión muy pensada por parte de la UDI y de Renovación Nacional, de Chile vamos, porque la presentación no la hace la UDI, la hace Renovación Nacional, un abogado de Renovación Nacional. No obstante, a quien más beneficia esa definición es al presidente de la UDI, a Guillermo Ramírez, que hoy día compite por el distrito 9 y que fue a competir por el distrito 9 sabiendo siempre que iban a llegar a hacer una presentación al Tribunal Electoral”, sostuvo.

“Ahora uno podrá decir: bueno, pero y ustedes entonces ¿Por qué no cambiaron al candidato? Porque nosotros no vamos a someter las decisiones de nuestra política y nuestras convicciones políticas por las maniobras y las artimañas que pretende imponer la derecha. Es un costo, sí, y lo asumimos con total responsabilidad, no solo para nosotros, digamos, sino que para la lista", agregó.

Figueroa dijo que tienen la convicción de que “hay muy buenos candidatos” en el pacto oficialista, mencionando al diputado Boris Barrera, que es la carta del PC en el distrito.

