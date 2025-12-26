Benjamín Jadue, el hombre a cargo de la avanzada de Kast

Unos días antes de que este martes en la madrugada José Antonio Kast llegara hasta Ecuador, donde sostuvo una reunión con el presidente de ese país, Daniel Noboa, allá ya lo esperaba uno de los que en “La Moneda chica” tratan como uno de los miembros clave de su equipo más operativo: su hoy encargado de avanzada, Benjamín Jadue Rosselot (31 años).

Abogado de la Universidad de los Andes, junto a Catalina Ugarte -quien asumió como jefa de gabinete de Kast- y otras figuras del partido, durante la campaña se desempeñó en el equipo que organizó las giras regionales del fundador republicano. En ese contexto, no fue una sorpresa que, tras la segunda vuelta, asumiera el liderazgo de la avanzada del presidente electo. Junto a él, hoy colaboran otros dirigentes como Emilio Court.

Se trata -dicen- de un equipo joven que desde que Kast empezó con su despliegue para la presidencial se ha encargado de afinar todos los detalles de las salidas del líder republicano a terreno, lo que tras ganar el balotaje se incrementó con sus dos viajes fuera del país: Argentina la semana pasada y Ecuador. Para mediados de enero, en tanto, se prepara una gira a Perú.

Así, Jadue ha sido quien ha asumido como el principal coordinador de ese trabajo, el que realiza desde una oficina en el primer piso de la denominada “Moneda chica” de Kast.

Ese rol, recalcan desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), se ha mantenido prácticamente durante todo el año en primera y segunda vuelta, pero está lejos de definirse si lo seguirá ejerciendo una vez que Kast llegue a La Moneda el próximo 11 de marzo.

Por lo pronto, en republicanos afirman que debería mantenerse en ese trabajo por estos meses, sobre todo considerando que tienen programado realizar más viajes durante enero e incluso febrero.

Quienes lo conocen -dicen- se trata de una persona que le gusta cultivar un bajo perfil. Desde que empezó a colaborar con la colectividad a principios de este año se ha mantenido en roles de segunda línea y de caraácter más operativo, pues -agregan- es una persona muy “metódica” y “organizada”, por lo que se adaptó con facilidad al trabajo de avanzada y al grupo que integraban en la campaña otros dirigentes del comando como Ignacio Dülger, Antonio Barchiesi y Vicente Bruna.

Junto a ellos se hizo habitual verlo en terreno acompañando a Kast durante la campaña.

Su llegada se dio después de que tomara contacto con uno de los asesores de Kast y director ejecutivo del movimiento Acción Republicana, Sebastián Figueroa, para colaborar con la campaña y específicamente en la organización de las giras.

En ese trabajo, entre otras cosas, se encargó de la coordinación general de la agenda, apoyó en los distintos eventos de campaña y también se hizo parte de las reuniones que se sostuvieron a lo largo del año con distintos gremios para generar insumos programáticos.

En su entorno afirman que desde sus años como universitario que se involucra activamente en política. Entre 2016 y 2017, por ejemplo, fue miembro del centro de alumnos de Derecho, ejerciendo como vicepresidente y también lo identifican como cercano a la causa Palestina.

Ahora bien, fue recién este año cuando empezó a trabajar derechamente con republicanos y logró ascender hasta su rol como encargado de la avanzada de Kast. Antes de eso, no mantuvo ningún acercamiento con la colectividad.

Actualmente, Jadue también ejerce como abogado especialista en derecho ambiental. En ese rol, se ha desempañado en distintos estudios del mundo privado, como IVN Abogados, Cardinali Abogados y V&Q Interrogadores.