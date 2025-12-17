SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Quién es quién en “La Moneda chica” de Kast

    La casona, ubicada en Las Condes, se convirtió en el centro de operaciones del presidente electo y de su núcleo más íntimo. El fundador de los republicanos está ubicado en el segundo piso de las instalaciones, mientras que en el primero están sus equipos más operativos, y en el tercero, el programático.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Paula Catena
    11/12/2025 - FACHADA LA GLORIA 88 - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Hasta “La Moneda chica” de José Antonio Kast llegaron este miércoles en la tarde los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, para sostener sus respectivas reuniones protocolares con el presidente electo.

    Los cuatro fueron recibidos por Kast en el segundo piso de la casona de La Gloria 88, en la comuna de Las Condes, la que se ha transformado en su centro de operaciones en la antesala de asumir formalmente la primera magistratura del país, en marzo próximo.

    Es justamente el segundo piso uno de los lugares clave de las instalaciones, que cuenta con cuatro plantas: un subterráneo y tres pisos. En ese lugar se ubica la oficina del mandatario electo, donde acostumbra a recibir a sus invitados, y la principal sala de reuniones.

    Junto a él, en ese piso de la casona tiene oficina parte de su círculo más cercano. Se trata de su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola; el exministro y encargado del traspaso con el actual gobierno, Claudio Alvarado, quien será parte de su comité político de ministros; su exjefe de campaña, Martín Arrau; el excoordinador general del comando, Alejandro Irarrázaval; la encargada de su agenda, Catalina Ugarte, quien se perfila como su próxima jefa de gabinete; y su asesor Antonio Barchiesi.

    En total, la casa cuenta con un total de 31 oficinas, 18 baños y 12 estacionamientos.

    En la primera planta, en tanto, se definió un espacio para los equipos más operativos. Allí, durante esta semana se instaló el consejero regional Ignacio Dulger (republicano), junto a Álvaro Bellolio (UDI), quienes están a cargo del chequeo y mapeo de datos del próximo equipo; el equipo de avanzada, ahora liderado por Benjamín Jadue; y también el de comunicaciones integrado por María Paz Fadel y María Ignacia Porcile. Ahí también está Cristián Valenzuela, quien es el principal asesor de Kast, pero que durante el último tiempo de la campaña también se hizo cargo de las comunicaciones.

    Valenzuela, en todo caso, en lo poco que llevan usando la casona, lo ven circulando también por el segundo piso, donde está instalado Kast.

    Se trata de la también denominada Oficina del Presidente Electo (OPE), que se instaló tras la segunda vuelta, y que lleva la comunicación oficial del mandatario electo y busca delimitar con claridad el periodo de transición que se abre hasta el 11 de marzo. La mayoría de ellos, agregan en el entorno de Kast, continuarán trabajando con el fundador del Partido Republicano.

    En el tercer piso, en tanto, se instaló un co-work para los equipos programáticos. Esa planta está siendo liderada por el director ejecutivo del movimiento Acción Republicana y exconsejero constitucional, Sebastián Figueroa. Junto a él también tienen un espacio figuras como María Jesús Wulf, quien ha estado a cargo del área social, y Beatriz Hevia.

    Hasta ahí han llegado distintos dirigentes del sector para trabajar en las propuestas de cara al 11 de marzo.

    En el subterráneo hay un casino, según comentan quienes han transitado por el lugar.

