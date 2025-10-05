SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Bernarda Vera: Carmona acusa aprovechamiento del caso para cuestionar Plan de Búsqueda y “volver en la enésima idea negacionista”

El timotel del PC apuntó a que hay que investigar el caso concreto. "Si las cosas fueran como se dicen, no alteró el que la hija estuvo cincuenta años sobre la base que su madre estaba desaparecida", sostuvo.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó esta jornada el caso de Bernarda Vera, chilena que figura como detenida desaparecida y que presuntamente estaría viviendo en Argentina.

Frente a estos hechos, los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu le solicitaran a la Contraloría indagar por un eventual fraude por entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos. Asimismo, representantes del Partido Nacional Libertario presentaron una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la Jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, y consultado sobre cuál es la mirada del PC al respecto, el timotel del partido fue tajante en recordar que la desaparición de esta persona -y el debate que se ha dado- se dio “bajo el contexto de terrorismo de Estado”.

Y en esto, hizo hincapié en que en este caso en particular “nace y se titula y se le pone mucho acento en la perspectiva de objetar, de cuestionar, lo que nuestro gobierno ha llamado el Plan de Búsqueda y que encabeza el Ministerio de Justicia”.

“Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista, a relativizar lo que fue el daño intencionado, el profeso que llevaron adelante los agentes representantes de la dictadura fascista, de los cuales algunos están hoy día procesados, condenados", expresó.

Asimismo, rechazó fuertemente que existiese “la pretensión” de que los condenados por estos crímenes puedan ser beneficiados “con medidas carcelarias que le permitan cumplir condena no en las cárceles, sino en sus casas”.

“Ahí hay otra segunda derivada de esto, que la derecha arma muy bien y quiere entonces crear, a partir de un hecho, un equiparamiento de políticas", y en esto, Carmona fue enfático en rechazar esta idea, señalando que “bajo ni una condición se puede imaginar a alguien que por acuerdo, por lo que sea, va a disminuir o a desaparecer lo que fue el ejercicio del terrorismo de Estado en nuestro país”.

En esto, el timotel del PC expresó que “hay que ver el caso concreto, hay que ir, estudiar y saber qué es lo que pasó (...) si las cosas fueran como se dicen, no alteró el que la hija estuvo cincuenta años sobre la base que su madre estaba desaparecida y pagó las consecuencias de esa condición de desaparecida. Ese es otro tema”.

“Aquí el tema de fondo es precisar, en concreto, por qué razón. Si este mundo hubiera sido normal, entre comillas, si hubiera tenido los códigos de convivencia como se consideran a nivel de cierta humanidad distinta, nada de esto hubiera sido tema, no hubiera existido”, continuó.

Más sobre:PolíticaLautaro CarmonaPCPartido ComunistaBernarda Vera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana

Ministro Montes por reconstrucción en Valparaíso: “Me desespera el ritmo que está avanzado”

Squella señala que Republicanos está abierto a debatir sobre recorte fiscal de US$6.000 millones en la Ley de Presupuesto

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Ley de Presupuestos 2026: secretario general del FA defiende dieta de Boric como expresidente

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

4.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Francia por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana
Chile

Iba en estado de ebriedad: amplían detención de conductor que protagonizó fatal accidente de tránsito en Villa Alemana

Ministro Montes por reconstrucción en Valparaíso: “Me desespera el ritmo que está avanzado”

Bernarda Vera: Carmona acusa aprovechamiento del caso para cuestionar Plan de Búsqueda y “volver en la enésima idea negacionista”

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones
Negocios

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Cencosud va por Carrefour: Una apuesta ambiciosa y arriesgada

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar
El Deportivo

El chileno Daniel Cortés se queda con el primer lugar del Maratón de Viña del Mar

En vivo: el Betis de Pellegrini visita al Espanyol en LaLiga

El registro histórico que logró Alexis Sánchez con su gol por el Sevilla ante el Barcelona

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina
Mundo

Los vínculos de José Luis Espert con Fred Machado que complican su campaña y al gobierno de Javier Milei en Argentina

Papa celebra “avances significativos” hacia la paz en Gaza y llama a liberar a los rehenes

Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia