Bernarda Vera: Carmona acusa aprovechamiento del caso para cuestionar Plan de Búsqueda y “volver en la enésima idea negacionista”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abordó esta jornada el caso de Bernarda Vera, chilena que figura como detenida desaparecida y que presuntamente estaría viviendo en Argentina.

Frente a estos hechos, los diputados UDI Jorge Alessandri y Daniel Lilayu le solicitaran a la Contraloría indagar por un eventual fraude por entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos. Asimismo, representantes del Partido Nacional Libertario presentaron una querella contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y contra la Jefa del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.

En conversación con Radio Nuevo Mundo, y consultado sobre cuál es la mirada del PC al respecto, el timotel del partido fue tajante en recordar que la desaparición de esta persona -y el debate que se ha dado- se dio “bajo el contexto de terrorismo de Estado”.

Y en esto, hizo hincapié en que en este caso en particular “nace y se titula y se le pone mucho acento en la perspectiva de objetar, de cuestionar, lo que nuestro gobierno ha llamado el Plan de Búsqueda y que encabeza el Ministerio de Justicia”.

“Esa es ya una intención de aprovecharse del pánico, de aprovecharse de la situación para volver en la enésima idea negacionista, a relativizar lo que fue el daño intencionado, el profeso que llevaron adelante los agentes representantes de la dictadura fascista, de los cuales algunos están hoy día procesados, condenados", expresó.

Asimismo, rechazó fuertemente que existiese “la pretensión” de que los condenados por estos crímenes puedan ser beneficiados “con medidas carcelarias que le permitan cumplir condena no en las cárceles, sino en sus casas”.

“Ahí hay otra segunda derivada de esto, que la derecha arma muy bien y quiere entonces crear, a partir de un hecho, un equiparamiento de políticas", y en esto, Carmona fue enfático en rechazar esta idea, señalando que “bajo ni una condición se puede imaginar a alguien que por acuerdo, por lo que sea, va a disminuir o a desaparecer lo que fue el ejercicio del terrorismo de Estado en nuestro país”.

En esto, el timotel del PC expresó que “hay que ver el caso concreto, hay que ir, estudiar y saber qué es lo que pasó (...) si las cosas fueran como se dicen, no alteró el que la hija estuvo cincuenta años sobre la base que su madre estaba desaparecida y pagó las consecuencias de esa condición de desaparecida. Ese es otro tema”.

“Aquí el tema de fondo es precisar, en concreto, por qué razón. Si este mundo hubiera sido normal, entre comillas, si hubiera tenido los códigos de convivencia como se consideran a nivel de cierta humanidad distinta, nada de esto hubiera sido tema, no hubiera existido”, continuó.