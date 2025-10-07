Blumel, Kast y un empresario: la tríada a cargo de la campaña que busca salvar Evópoli

Fue el fin de semana pasado cuando distintos dirigentes y candidatos de Evópoli llegaron hasta el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Santiago, para empezar con la grabación de la franja del partido junto a la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei.

A la cita arribaron también los que son identificados como los cerebros detrás de la campaña parlamentaria de la colectividad.

Se trata del exministro del Interior Gonzalo Blumel, el senador Felipe Kast y el empresario Javier Álvarez -histórico financista del partido- quienes asumieron la jefatura de campaña de cara al principal desafío de Evópoli en los comicios de noviembre: la sobrevivencia de la tienda.

Y es que, si se habla de partidos que arriesgan su disolución a fin de año y de obtener un mal resultado en las elecciones parlamentarias, la colectividad liderada por Juan Manuel Santa Cruz es una de las primeras en aparecer en el mapa.

Actualmente, el partido cuenta solamente con dos representantes en la Cámara de Diputados, y uno más en el Senado, número que temen se reduzca tras la decisión de Kast de no ir a la reelección en La Araucanía.

En ese escenario, para asegurar su subsistencia, Evópoli necesita al menos dos diputados más y superar el umbral del 5%, lo que en la colectividad reconocen no es tarea fácil.

Así, los tres dirigentes se reúnen una vez a la semana para coordinar el despliegue de sus 35 candidatos al Congreso, tanto el trabajo en terreno como la parte más comunicacional y de redes sociales.

Junto a la directiva del partido, los tres también diseñaron la estructura de la campaña. Así, por ejemplo, a ese trabajo se suman otros dirigentes de Evópoli que actúan como consejeros de los distintos candidatos.

Según explican, cada aspirante al Congreso cuenta con un asesor directo que los aconseja respecto al trabajo territorial, eventuales debates, entrevistas y otras actividades de campaña. Entre ellos, por ejemplo, destacan el exconvencional constituyente Hernán Larraín Matte, la exsecretaria general del partido, Paulina Monti y la vicepresidenta Daniela Aracheta, entre otros.

Según explican en la colectividad, la apuesta es clara: ganar entre seis y ocho escaños en la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado el resultado pasa a segundo plano.

Así, el foco está en asegurar la reelección de sus dos diputados Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, y también en las candidaturas del presidente del partido, Juan Manuel Santa Cruz, los hermanos del senador Felipe Kast, Tomás y Bárbara, la abogada y expanelista de televisión Macarena Venegas, y el periodista Felipe Vidal.

Lo cierto es que no son pocos en el partido los que reconocen que la carrera está cuesta arriba, ya que son zonas complejas. Además, también está el factor que previamente a la inscripción de candidaturas dos de sus diputados electos en 2021, Hotuiti Teao y Cristián Matheson, decidieron migrar a la UDI.

De igual forma, algunos dirigentes creen que se armó una lista poco competitiva y sin los referentes del partido.

Es ahí donde justamente varios apuntan a nombres como Blumel, Kast, Ignacio Briones, entre otros.

En su momento, en Evópoli apostaron porque los tres disputaran un cargo parlamentario en estas elecciones. Mientras que el exministro del Interior sonó para asumir una carrera por el distrito 24, lo que fue rápidamente descartado por el propio Blumel, en el caso de Kast se le insistió hasta último minuto para que compitiera por su reelección en La Araucanía, opción que finalmente desechó debido a motivos personales.

En ese contexto, en la tienda se apostó por figuras reconocidas, muchas de ellas ligadas a la televisión. Entre ellos, no solo Vidal y Venegas, sino que también la modelo Marlen Olivarí, el exfutbolista Jorge “Peineta” Garcés, y la expanelista de SQP, Carolina Julio.