Boric a empresarios mexicanos por plebiscito: tuvimos un traspié importante democráticamente ejecutado

El Presidente Gabriel Boric compartió este miércoles un desayuno con empresarios chilenos y mexicanos en el marco de su visita al país norteamericano.

Boric hizo una exposición en la que habló de la relación política de Chile con México, abordando la labor que hizo desde su exilio en ese país la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, y la estrecha relación cultural reflejada, por ejemplo, en los años que la escritora Gabriela Mistral residió en tierras aztecas.

Asimismo, se refirió a la situación política y económica global, planteando que “el mundo se está enfrentando a desafíos de gran envergadura que además cambian con una rapidez que pareciera ser inédita en la historia de la humanidad”.

“La crisis climática es ineludible y la recuperación económica post pandemia requiere de soluciones sustentables y de largo plazo”, planteó en su discurso de 20 minutos en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental.

Además, hizo un llamado a proteger la democracia.

“Proteger y profundizar nuestras democracias es, desde nuestra perspectiva, esencial para proveer la estabilidad necesaria que permitirá que nuestros países se desarrollen de forma integral, equitativa y sostenible. Las crisis políticas derivan generalmente también en crisis económicas y las crisis económicas las terminan sufriendo los más pobres y los más vulnerables de nuestra patria. Por lo tanto, la democracia es un fin en sí mismo, pero además nos entrega mejores resultados”, planteó.

En esa línea, el Mandatario abordó el debate constitucional en Chile tras las protestas de 2019.

“En Chile, tal como recordaba quien me antecedió, hubo una crisis intensa, quizás la más grande que hemos vivido en nuestros años de recuperación de la democracia, en 1988, 1990. En la crisis social de 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento, que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos. Y en eso todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales se han ido haciendo parte de ese proceso, que tuvo un traspié democrático importante, o sea no un traspié, o sea un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito, el plebiscito de hace pocos meses en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país”, sostuvo.

Tras ello, Boric afirmó que, pese a lo ocurrido en la votación de septiembre, hay consenso en la idea de generar una nueva Carta Magna.

“Hoy día hay plena conciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva Constitución”, aseguró.

El gobernante planteó que los países cohesionados son los que logran crecer y acotó que para ello “se requieren reglas claras”.

“Construir confianzas, pero en mi país las confianzas están resquebrajadas, estamos tratando de rearticularlas”, dijo.