Boric aclara orden a comandante en jefe de la FACH por caso de narcotráfico: “Le dije que era imperativo entregar los antecedentes”

Desde La Moneda, la mañana de este miércoles el Presidente Gabriel Boric aclaró la instrucción que entregó en la jornada de ayer al comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), general Hugo Rodríguez, por el caso de narcotráfico en la institución.

Esto, en el marco de la reunión que el Mandatario encabezó este martes en Palacio y a la que asistieron los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), para tratar los hechos ligados a tráfico de drogas que han permeado tanto a la FACh como al Ejército.

" Lo que yo le señalé ayer en la reunión que tuvimos con los tres comandantes en jefe, al comandante en jefe de la FACH, es que era imperativo que entregaran los antecedentes que se tenían respecto a este tema a la Fiscalía de Tarapacá, porque la Fiscalía de Tarapacá está llevando adelante una investigación que es mucho más amplia respecto a este tema", dijo el Jefe de Estado.

Cabe consignar que la Fuerza Aérea había negado formalmente a la Fiscalía de Tarapacá los antecedentes de la investigación que realizan respecto a sus funcionarios que fueron detenidos intentando transportar droga en un vuelo institucional.

La declaración de Boric se da luego que en horas de la tarde de ayer el general Rodríguez afirmó que el Mandatario no tiene injerencia en la materia.

“El Presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de Justicia . Claro, es superior jerárquico, pero yo como superior de la Fuerza Aérea tampoco tengo relación con la Fiscalía de Aviación, sino que es el Poder Judicial”, aclaró.

Inquirido sobre estos dichos, la máxima autoridad del país reveló que en horas de la noche mantuvo un diálogo con Rodríguez. “Me escribió durante la noche para señalarme que él no tenía ninguna intención de generar una polémica conmigo”.

Así, el Presidente evitó polemizar y remarcó: “Yo no voy a entrar en una disputa de palabras más, palabras menos. Acá la institucionalidad se respeta y lo que me importa es que el narcotráfico no puede permear las Fuerzas Armadas”.

“Y en eso estamos todos absolutamente unidos. El comandante en jefe lo ha señalado de manera muy explícita. La ministra Delpiano también, el ministro Elizalde también, el ministro Cordero también. Y estamos trabajando en esa línea y en esa dirección”, afirmó.

Diferencias entre Cordero y Delpiano

La controversia tuvo su origen en la declaración que entregó ayer el ministro de Seguridad, Luis Cordero, en un punto de prensa tras la cita de Boric con los jefes de las FF.AA.

“Informar que el Presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación , de modo tal que la fiscal de Tarapacá disponga la información adecuada que ha sido requerida”, dijo el secretario de Estado.

Más tarde, tras su participación en la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la ministra de la cartera, Adriana Delpiano, contradijo a Cordero.

“Instruyó no creo que haya sido la palabra”, indicó la titular de Defensa. Agregó que el mandatario se refirió a “entregar antecedentes para que la Fiscalía dispusiera, no para traspasarle el caso”.