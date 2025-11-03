Boric asistirá al cambio de mando presidencial en Bolivia en que asumirá Rodrigo Paz

El Presidente Gabriel Boric asistirá al cambio de mando presidencial de Bolivia, en la ciudad de La Paz, ocasión en la que asumirá el Presidente Rodrigo Paz Pereira, el sábado 8 de noviembre.

El Mandatario viajará al país altiplánico luego de su participación en la Cumbre de Líderes de la COP30, que tendrá lugar en Belém do Pará, Brasil. Ese periplo está contemplado entre este miércoles 5 hasta el viernes 7 de noviembre.

El Presidente volará desde Brasil con destino a la ciudad de Iquique. Ahí, la máxima autoridad hará trasbordo al avión presidencial destinado -en general- a viajes nacionales, para trasladarse junto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, a la Paz.

En tanto, la comitiva y la prensa que cubrirá el paso del Mandatario por Belém do Pará, tras la escala en Iquique, regresará a Santiago. Esto, debido a que la visita a Bolivia no contempla a los medios, según pudo conocer La Tercera, por temas logísticos.

COP30 con Bachelet

El Mandatario irá a la COP30 en Brasil acompañado del canciller Alberto van Klaveren; la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la expresidenta, Michelle Bachelet. La invitación a la exmandataria se da en el marco de su cruzada por la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

La reunión se realizará en forma previa a la 30ª sesión de la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual tendrá lugar entre el 10 y 21 de noviembre de 2025, también en Belém do Pará.

La Cumbre de Líderes y la COP30 tiene un sentido político y simbólico, ya que la ciudad se considera “la puerta de entrada” a la Amazonía, uno de los sumideros de carbón más importantes a nivel global y uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad.

Este año, la COP30 estará marcada por los 10 años de la adopción del Acuerdo de París y las dos décadas desde la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. En la instancia, el Jefe de Estado representará el compromiso de Chile con el éxito de la COP30 y la importancia del multilateralismo para generar consensos que hagan frente a desafíos globales como el cambio climático.

El jueves 6 de noviembre, Boric entregará un discurso en la apertura de la reunión Plenaria General de Líderes y participará de la sesión temática sobre “Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos”, presidida por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El viernes 7, en tanto, se dará continuación a la Plenaria General de Líderes, y además, el Jefe de Estado será parte de la sesión temática de “Transición energética” en la Mesa Redonda de Líderes, donde intervendrá sobre los avances de Chile en esta materia.