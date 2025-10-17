Boric arremete contra republicanos por concepto de “parásitos” del Estado y lo tilda de una “sinvergüenzura tremenda”

El Presidente Gabriel Boric volvió a arremeter en contra de republicanos. En específico, el Mandatario apuntó en contra de la tienda de José Antonio Kast por el concepto de “parásitos” del Estado y, además, por restarse de acuerdos en el Parlamento.

El Mandatario entregó estas declaraciones mientras encabezaba el acto oficial de inicio del pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente.

El Jefe de Estado destacó la labor de los profesores de la Escuela República de Austria de Estación Central, donde se desarrolló la actividad, y en ese contexto embistió contra sus adversarios políticos.

“Es tan valorable lo que hace esta escuela. Educa a más de 670 niños y niñas y apoya a las familias completas, dejando un legado tal como se podía ver en las palabras de un exestudiante que reconocía a un profesor de hace tantos años”, dijo.

Y luego agregó: “Aquí trabajan 40 profesores y profesoras. Esos 40 profesores y profesoras son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado? Yo creo que no y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda".

En ese sentido, apuntó que “quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se sacan la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos”.

Los dichos del Mandatario se dan luego de la polémica por la columna de opinión escrita por el principal asesor de Kast, Cristian Valenzuela, titulada “Parásitos” y en la que apunta en contra de los funcionarios públicos. “El Estado no está enfermo: está podrido. Lo han convertido en un cuerpo hinchado, lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín”.

Esta postura fue refrendada por el abanderado republicano, quien incluso sostuvo que “si la hubiese escrito yo (la columna), podría haber sido más dura”.

“Adivinen qué sector político se negó”

En la actividad, Boric también golpeó a republicanos por restarse de los acuerdos logrados en su administración en el Congreso Nacional, y puso especial énfasis en los votos negativos para la aprobación del pago de la deuda histórica.

“La mayoría de estos proyectos, y me refiero en particular al proyecto de la deuda histórica, no lo podríamos haber sacado solo. Lo conversamos con los profes, lo sacamos adelante con los profes, pero teníamos que presentar un proyecto al Parlamento. Y por eso yo le agradezco al Parlamento que se haya generado un amplio consenso para poder sacar adelante este proyecto”, dijo.

Para luego añadir: “Digo un amplio consenso porque no fue unánime. Nos fueron todos. En el Congreso este proyecto tuvo un apoyo transversal, pero adivinen qué sector político se negó y fueron los únicos diputados que votaron en contra del pago de la deuda histórica”.

“Eso también hay que decirlo, porque es importante que se nos juzgue por nuestros hechos y nuestra manera de actuar. Sin embargo, Chile avanza y vamos a seguir empujando en estos meses con gestión, con empatía para resolver las urgencias de la ciudadanía”, enfatizó.