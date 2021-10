Boric concreta encuentro con Jadue para abordar participación de alcalde en campaña y no descarta nombrarlo ministro del Interior: “Lo vamos a conversar en su momento”

Esta mañana el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (CS), concretó un encuentro -cerca de las 10:20- con su contendor en las pasadas elecciones primarias, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), siendo la primera reunión pública tras la derrota del jefe comunal.

¿El lugar? un local en la comuna de Recoleta donde el abanderado, además de enseñarle al edil de Recoleta a elaborar un buen café árabe, conversó con Jadue para establecer cuál será su participación en la campaña de la carta presidencial.

Sin embargo, ya en la víspera de la reunión de esta mañana, el abanderado de Apruebo Dignidad, en “El Candidato” de Mega, fue consultado por un eventual papel de Jadue en su gabinete en el caso de triunfar en las elecciones de noviembre.

“Imagínate que yo dijera un ministro ahora. Lo quemo inmediatamente”, inició el candidato y luego no descartó la opción de que el militante del PC sea nombrado como ministro del Interior.

“Lo vamos a conversar en su momento, no creo que esté dentro de las intenciones de Daniel” y añadió que “una de las cosas que me comentó Daniel, es que a él le interesaba seguir su rol desde la alcaldía de Recoleta, por lo tanto él no está haciendo competencia ni pegando codazos para ningún tipo de ministerio”.

Por otra parte, esta mañana el diputado aseguró -en conversación con CNNChile- que “Daniel desde el 19 de julio que ha estado haciendo campaña”.

“He recorrido 26 comunas distintas saludando a los comandos, reconvirtiéndolos en comandos por Gabriel y además haciendo campaña de cara a ganar las presidenciales de noviembre”, señaló Jadue.

En esa línea, Boric subrayó que “él (Jadue) está teniendo un rol hoy día. Lo que hemos estado conversando, en la recta que queda, es imposible estar en todas partes”, y agregó que “en los lugares donde no pueda ir mi compañero, Daniel, va a estar ahí conversando con la gente en regiones”.

Después de la actividad, el candidato señaló, a través de su cuenta de Twitter, que “los ministros no se anuncian intempestivamente por la prensa, menos cuando aún no pasa ni la primera vuelta”.

“Además he conversado con Daniel y él cumplirá su íntegramente mandato popular en la comuna de Recoleta desde donde ha demostrado que es posible correr los límites”, enfatizó Boric.

Jadue también usó sus redes sociales para referirse al tema. “Sobre lo del Ministerio del Interior, siempre he dicho que saldré antes de la comuna (a una responsabilidad superior) solo por mandato popular. Hoy mi principal compromiso es seguir transformando Chile desde Recoleta”, dijo.