Boric condena acciones de los overoles blancos en liceos emblemáticos y advierte que “están cometiendo delitos”

El Presidente Gabriel Boric condenó la tarde de este miércoles la seguidilla de acciones cometidas por los denominados overoles blancos particularmente en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional.

El Mandatario entregó estas declaraciones en su discurso en la presentación del informe anual de la situación de los derechos humanos en Chile del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Creo que es importante decirlo con todas sus letras: el caso de los overoles blancos que estigmatiza a toda una comunidad educativa o a varias comunidades educativas, los que están realizando ese tipo de acciones están cometiendo delitos".

En esa misma línea, el Jefe de Estado apuntó que “no es justificable bajo ningún punto de vista ese tipo de violencia, que llega incluso a dañar a las comunidades, no puede ser tolerada”.

“Acá tenemos que hacer todos los esfuerzos, con diálogo, con participación, pero también cuando corresponda, con sanción, para que esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con bencina a sus profesores, que no vuelva a suceder”, remarcó.

Y luego reforzó: “Eso sencillamente es inaceptable”.

Dura crítica a gestión de Boric en infancia

La intervención del Presidente Boric en la actividad estuvo marcada en su inicio por un duro enjuiciamiento a su gestión en materia de infancia.

Cuando el Mandatario iba a dar inicio a su discurso, un hombre que estaba en el público le hizo un emplazamiento que logró ser captado por la señal oficial. Boric optó por no interrumpirlo y lo dejó hablar.

En sus palabras, el sujeto acusó que se continuaban cometiendo violaciones a los derechos de los niños en residencias del Estado. “Están siendo drogados y encerrados con candado”, acusó.

“En nombre de los que han muerto, de los que están siendo violados hoy día, usted le falló a los niños en Chile, señor Presidente” , le gritó el hombre.

Una vez que el individuo terminó su interpelación, Boric señaló: “Quiero decirles que generalmente cuando hay este tipo de intervenciones desde las autoridades tendemos a reaccionar a la defensiva. Yo trato genuinamente de no hacerlo porque veo y entiendo la rabia, la preocupación que hay detrás y comparto la necesidad de velar y garantizar los derechos de los niños que están tanto en el sistema de protección como en el sistema de reinserción”.

“Voy a referirme más detalladamente a eso, pero sepa usted y todos los aquí presentes y todos quienes nos están viendo, que no solamente el mejorar la calidad de los niños que están hoy día, que han sido vulnerados a sus derechos humanos y que están en el sistema de protección, sino también el mejorar el sistema de reinserción en Chile, ha sido parte del trabajo intenso de este gobierno y espero que eso de sus frutos y que se reconozca”, enfatizó.