Boric destaca viviendas que dejará a Kast su Plan Habitacional: “Muchas más de las que nos entregó el gobierno anterior”

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes en La Moneda un acto para dar cuenta del cumplimiento de Plan de Emergencia Habitacional, a cargo del Ministerio de Vivienda, liderado por su titular, Carlos Montes (PS).

Este fue un compromiso de campaña adquirido en una actividad realizada en el Parque La Castrina en diciembre del 2021 y que fue presentado como política pública en julio de 2022. Su objetivo fue recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional para avanzar en el derecho a la vivienda digna, garantizando la tenencia segura ya sea en propiedad individual, colectiva o en arriendo.

La meta del plan fue de 260.000 viviendas, que buscaba absorber como mínimo el 40% de la demanda habitacional que se proyectaba al 2022, que se calculó en cerca de 643.000 hogares.

En su alocución, Boric destacó el número de viviendas que su administración dejará el gobierno entrante de José Antonio Kast, en comparación con las que recibió al asumir, ejecutadas en el mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Santiago 9 de marzo 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza el acto de cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional a nivel nacional. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“La política de vivienda tiene que entenderse como una política de Estado. Esto no es solamente el logro de un gobierno. Había algunos parlamentarios que para tratar de desacreditar esto y decir que no cumplimos decían ‘claro, eso porque el gobierno anterior les entregó más de 100.000 viviendas en construcción’. Ellos decían más de 100.000, yo les digo exactamente el número, 118.000 viviendas en construcción nos entregó el gobierno del presidente Piñera", dijo.

Y luego agregó: “Nosotros le vamos a entregar al futuro gobierno del presidente Kast 179.000 viviendas, de las cuales hay 111.000 en ejecución y hoy hay 68.000 que ya tienen subsidio y terreno. Las 118.000 a las que me refería antes (heredadas del gobierno de Piñera) son la suma de las dos también. O sea, estamos entregando muchas más de las que nos entregó el gobierno anterior, y qué bueno, porque Chile avanza”.

El Jefe de Estado además apuntó que: “Yo me voy a alegrar si el futuro presidente puede superar las 260.000 viviendas entregadas. Me voy a alegrar genuinamente porque esto no se trata de una competencia entre partidos, se trata del sueño, de la alegría de familias, de personas que no están para la tontera de la pelea política o la pelea de egos, sino que están luchando por dignidad, por la casa propia, por tener un lugar seguro, por dejar de estar allegados, por tener derecho a la privacidad”.

Gestión de Montes

Boric, en su discurso, también valoró la gestión del ministro Montes: “Compañero, es un orgullo haber trabajado contigo. Mañoso, mañoso. No se imaginan. Pero se requiere esa experiencia, esa maña para sacar las cosas adelante”, señaló entre risas.

“Un sobreviviente de la dictadura, en toda la dimensión de su palabra. Un sobreviviente de los avatares de la política. Tiene seguro muchas experiencias en todos sus años de parlamentario, pero solamente en estos años de ministro, pucha que le tocó duro. Lo acusaron de muchas cosas, muchas veces con infamia. Lo acusaron constitucionalmente, había muchos que querían votarlo. Y es uno de los pocos ministros que estuvo los cuatro años enteros, íntegros conmigo. Y con un empuje y una convicción, que yo sé que el ministro no lo veía como una cuestión de orgullo personal, sino un compromiso, una vocación pública”, remarcó.

También agradeció el traspaso de experiencia de Montes a las generaciones más jóvenes: “Estoy muy muy agradecido de ti, Carlos, de tu familia, pero no solamente por la pega que hiciste en el Ministerio de Vivienda, sino también por lo que generosamente nos has enseñado, y porque Carlos significa algo que yo creo que es importante en política. Siempre se habla de la continuidad del Estado, pero la continuidad en política, de los proyectos políticos es súper importante, porque cada generación no se inventa de cero”.