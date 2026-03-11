SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

    "Todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes", dijo el Mandatario.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric.

    A los 8.17 horas, el Presidente Gabriel Boric ingresó al Palacio de La Moneda por última vez como máxima autoridad del país. Lo hizo de la mano de su actual pareja y madre de su hija Violeta, Paula Carrasco.

    A su llegada, lo esperaban a las afuera de la sede del Ejecutivo adherentes de su administración y de su colectividad. "Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza", fue la consigna que se repitió.

    El Mandatario recibió los honores de la Guardia de Palacio también por última vez. "Un honor haber trabajado con ustedes. Muchas gracias por cuidar esta la casa de todos los chilenos durante todo este tiempo. Su compromiso, su profesionalismo han sido de verdad impecables y es un orgullo trabajar con ustedes", les dijo el Jefe de Estado.

    Luego, desde el entrepatios de la casa de gobierno, Boric entregó su última declaración como Presidente de la República.

    “Como les dije ayer, ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Les prometo que lo he hecho con muchísima, muchísima convicción, con muchísimo orgullo. Todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas también ayudaron. Y como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo”, señaló.

    El Presidente también le deseó éxito al futuro gobierno de José Antonio Kast: “Estoy contento, estoy orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia”.

    Boric destaca labor de la prensa

    El Mandatario, además, destacó la labor de la prensa: “A los medios de comunicación que hoy día nos acompañan, muchísimas gracias por su labor. La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia”.

    “Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez, por lo tanto, cumplían su labor. Y está bien que así sea, tenemos que estar bajo un escrutinio permanente, porque al final del día creo que es importante que todo quien habita este palacio y todo quien tenga un cargo de representación entienda, y yo creo haberlo entendido así, que somos empleados”, remarcó.

    Y luego agregó: “Muchas veces se ve al Presidente de la República como una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que tenemos que rendirle cuentas a ustedes y no solamente una cuenta simbólica el primero de junio, sino todos los días. Somos sus empleados, quienes estamos en política nos debemos al pueblo de Chile”.

    Para finalizar, dijo: “Hoy en mi último día acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima y me las llevo conmigo. Y también sepan que donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas. Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles”.

    Más sobre:Gabriel BoricLa MonedaCambio de mandoGabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Lo más leído

    1.
    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    2.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    3.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    4.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    5.
    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”
    Chile

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”
    Negocios

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma