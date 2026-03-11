Boric en su última declaración como Presidente de la República en La Moneda: le deseó éxito a Kast y destacó labor de la prensa

A los 8.17 horas, el Presidente Gabriel Boric ingresó al Palacio de La Moneda por última vez como máxima autoridad del país. Lo hizo de la mano de su actual pareja y madre de su hija Violeta, Paula Carrasco.

A su llegada, lo esperaban a las afuera de la sede del Ejecutivo adherentes de su administración y de su colectividad. "Con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza", fue la consigna que se repitió.

El Mandatario recibió los honores de la Guardia de Palacio también por última vez. "Un honor haber trabajado con ustedes. Muchas gracias por cuidar esta la casa de todos los chilenos durante todo este tiempo. Su compromiso, su profesionalismo han sido de verdad impecables y es un orgullo trabajar con ustedes", les dijo el Jefe de Estado.

Luego, desde el entrepatios de la casa de gobierno, Boric entregó su última declaración como Presidente de la República.

“Como les dije ayer, ha sido un orgullo gigante, gigante, el poder servir para ustedes. Les prometo que lo he hecho con muchísima, muchísima convicción, con muchísimo orgullo. Todos los días de estos cuatro años me despertaba motivado pensando en cómo podíamos mejorar la calidad de vida de ustedes. Todo el cariño que me dieron en todo Chile fue increíble y las críticas también ayudaron. Y como dice el adagio, gracias por tanto y perdón por lo poco, pero hemos dado nuestro mejor esfuerzo”, señaló.

El Presidente también le deseó éxito al futuro gobierno de José Antonio Kast: “Estoy contento, estoy orgulloso, le deseo éxito al futuro gobierno, éxito para Chile y que nuestra patria siempre esté primero antes que cualquier interés, que cualquier diferencia”.

Boric destaca labor de la prensa

El Mandatario, además, destacó la labor de la prensa: “A los medios de comunicación que hoy día nos acompañan, muchísimas gracias por su labor. La prensa libre es fundamental en una democracia, es un pilar de la democracia”.

“Los medios tienen que incomodar al poder y a mí me incomodaron más de una vez, por lo tanto, cumplían su labor. Y está bien que así sea, tenemos que estar bajo un escrutinio permanente, porque al final del día creo que es importante que todo quien habita este palacio y todo quien tenga un cargo de representación entienda, y yo creo haberlo entendido así, que somos empleados”, remarcó.

Y luego agregó: “Muchas veces se ve al Presidente de la República como una suerte de ser inalcanzable, pero si lo comprendemos de otra manera, el mandato que ustedes nos dan hace que tenemos que rendirle cuentas a ustedes y no solamente una cuenta simbólica el primero de junio, sino todos los días. Somos sus empleados, quienes estamos en política nos debemos al pueblo de Chile”.

Para finalizar, dijo: “Hoy en mi último día acá en La Moneda, pienso en cada rincón de Chile que recorrí, en cada sonrisa, en cada lágrima y me las llevo conmigo. Y también sepan que donde quiera que me toque estar, sin cargo alguno, voy a seguir trabajando desde la militancia, desde la dignidad del cargo de expresidente de la República para construir un Chile más justo, un Chile mejor para todos y todas. Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles”.